Los alimentos suben un 40 % en España en cinco años, el doble que la inflación general

Las familias con menos recursos en el país destinan casi una quinta parte de sus ingresos a la comida, advierte un informe académico que alerta sobre el impacto estructural de la carestía y la pérdida de poder adquisitivo en los hogares

El informe divulgado por la EAE Business School calcula que si se suspendieran las ayudas gubernamentales para familias en situación de vulnerabilidad, el coste anual de la cesta básica podría aumentar entre 350 y 501 euros por hogar (405 a 580 dólares). Según publicó la agencia EFE, este análisis señala el impacto que tendría sobre los presupuestos familiares más ajustados, ya afectados por el aumento persistente de los precios de los alimentos.

El medio EFE detalló que, entre 2021 y 2025, el precio medio de los productos alimentarios en España creció un 40 %, una cifra que duplica la subida registrada por la inflación general durante ese mismo periodo. La EAE Business School señaló en un comunicado que este incremento refleja la pérdida de poder adquisitivo que han experimentado las familias españolas en los últimos años, resaltando que el encarecimiento de la comida afecta de forma más intensa a los hogares con menores ingresos.

De acuerdo con el estudio, la inflación vinculada a los alimentos se ha transformado en un fenómeno estructural en la economía española durante la última década. El informe de la EAE Business School indica que la subida de precios en el sector se ha desacoplado del índice general de precios de consumo, consolidando una tendencia en la que los aumentos en alimentos operan con independencia del resto de la inflación del país.

El documento examina el impacto de esta tendencia en todas las etapas de la cadena de valor alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumidor final. Según el análisis, el valor final de un alimento en el supermercado casi cuadruplica el precio que tiene al salir del campo, lo que implica un aumento importante a través de todos los eslabones de la cadena, como la distribución, transformación, empaquetado y venta minorista, reportó la EFE.

La institución académica argumenta que la inflación alimentaria actúa como “un impuesto regresivo”, ya que penaliza tres veces más a los hogares con menos ingresos que a los de renta alta. Mientras que las familias de bajos recursos destinan cerca del 20 % de sus ingresos a la compra de comida, este porcentaje cae al 5 % en el caso de los hogares con rentas altas, sostiene la EAE Business School, según consignó EFE.

El análisis también señala cambios en el patrón de consumo de los hogares españoles. Como efecto de la carestía, las familias han reducido su compra de proteínas de alta calidad, con un descenso del 12 % en la adquisición de carne de ternera y pescado fresco. Paralelamente, la compra de alimentos ricos en carbohidratos baratos y procesados aumentó un 8 %. Este viraje en la dieta familiar responde a la estrategia de muchos hogares para ajustar su presupuesto ante el encarecimiento sostenido de la comida, según advirtió el informe recogido por EFE.

La EAE Business School observa que la persistencia de la inflación alimentaria impacta no solo en la economía de las familias, sino en la propia composición de la dieta y el acceso a alimentos nutritivos. En un contexto en el que el precio de los alimentos se encarece a un ritmo superior al del resto del consumo, el poder adquisitivo de las familias españolas se deteriora, y la brecha entre los distintos niveles de ingresos en cuanto al acceso a productos esenciales tiende a ampliarse.

La investigación de la EAE Business School subraya que la inflación alimentaria repercute sobre toda la cadena productiva, pero son los consumidores con menos recursos quienes soportan la mayor parte de la presión. Incrementos sostenidos en los precios de productos básicos acarrean una reducción en la calidad de la alimentación y obligan a modificar hábitos de compra, una realidad que reflejan tanto las estadísticas de consumo como las estimaciones de gasto comunicadas en el informe. Según publicó EFE, la vulnerabilidad económica de estos hogares se agrava ante cualquier reducción de los apoyos públicos destinados a compensar el encarecimiento de la cesta básica.

