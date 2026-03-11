Lolita Flores presume del talento de su hija, Elena Furiase: "Ya tengo sucesora, me puedo morir"

El regreso de Lolita Flores al cine como protagonista marca un momento destacado en el Festival de Málaga, donde la artista participa en la presentación de ‘Mallorca Confidencial’, el thriller de David Ilundain, años después de su última aparición principal en la gran pantalla. La actriz compartió escenario y exposición mediática con su hija, Elena Furiase, consolidando el carácter familiar del evento. Tal como detalló el medio fuente, ambas formaron parte del posado oficial del equipo artístico de la película, mostrando una relación cercana y colaborativa.

Según publicó la plataforma de noticias, la nueva cinta, producida por Inicia Films y Cinètica Produccions, entra a la contienda fuera de concurso en la edición número 29 del certamen malagueño y planea su estreno en salas el 29 de mayo. Durante las actividades de prensa, Lolita Flores expresó su satisfacción por retomar un papel protagónico, señalando tanto la importancia personal del regreso como la carga emocional del personaje que interpreta. En el filme, da vida a Chusa, la líder de una comunidad mallorquina involucrada en una red de narcotráfico, estando la historia ambientada en la isla en el año 2007. La trama gira en torno a temas como la lealtad, el poder y la supervivencia en un entorno marcado por tensiones y transformaciones.

Uno de los momentos que captó la atención de los medios, según consignó la fuente, fue la manifestación pública de orgullo de Lolita Flores hacia su hija, Elena Furiase, a quien reconoce como su sucesora en la profesión actoral. Flores declaró ante la prensa: “Orgullo de Elena como actriz después de haber hecho el protagonista de La boda, de su película, es decir, que ya tengo sucesora. Me puedo morir”. De esta manera, la artista reivindicó el talento de Furiase y la señaló como heredera de la tradición artística de la familia.

El reconocimiento familiar se extendió también a otra integrante de la saga Flores, Alba, sobrina de Lolita, quien recientemente obtuvo el Goya a Mejor Canción Original por el tema ‘Flores para Antonio’, compuesto para el documental sobre Antonio Flores. La emoción quedó reflejada en las palabras de Lolita: “Y Alba, el Goya con la canción”, enfatizando el valor que tiene para la familia la obtención de este galardón tanto en el ámbito personal como colectivo.

La presentación de ‘Mallorca Confidencial’ en el marco del festival también significó para la intérprete un reencuentro con el cine tras veinticinco años de su papel protagónico en ‘Rencor’. Durante su intervención, la artista relató su satisfacción: “Para mí, volver a ser protagonista de una película después de tantos años, pues muy feliz, muy contenta y además es un tema que me llega muy al corazón”.

El escenario del Festival de Málaga reunió a madre e hija junto al resto del reparto y el equipo técnico de ‘Mallorca Confidencial’, mostrando la conexión entre generaciones de intérpretes y la vigencia de la familia Flores en el panorama audiovisual español. Tal como reportó el medio fuente, el tono cercano entre las participantes fue evidente durante la aparición pública y en las interacciones con los medios.

El filme, al situarse fuera de concurso pero dentro de la programación destacada, pone de relieve tanto el regreso actoral de Lolita Flores como la consolidación profesional de Elena Furiase. Esta producción añade un nuevo capítulo a la trayectoria artística de la familia, que, según resaltan las propias protagonistas, mantiene la proyección pública y el compromiso con la industria cultural.