La Reina Letizia muestra su faceta más tierna y maternal con una pequeña en su última audiencia

Durante la audiencia celebrada por el 25º aniversario de la Asociación Europea contra las Leucodistrofias en España, una menor que vive con esta enfermedad genética recibió una atención especial por parte de la Reina Letizia en el Palacio de La Zarzuela. Según informó el medio que cubrió el evento, Doña Letizia se saltó el protocolo habitual para acercarse a la pequeña, la cual seguía atentamente la actividad desde los brazos de su madre. Esta acción marcó el momento más emotivo de la jornada, en la que la Reina interactuó de manera cercana y afectuosa con la niña, dedicándole gestos de cariño ante la mirada de los presentes.

Tal como publicó la misma fuente, el encuentro tuvo lugar tras dos compromisos oficiales previos de la Reina: la audiencia a una representación de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) y a los coordinadores del "Proyecto Cassandra". Este último constituye una iniciativa pionera centrada en la detección precoz del cáncer de pulmón a través del cribado, una estrategia enfocada en mejorar el diagnóstico temprano y reducir la mortalidad asociada a este tipo de cáncer. Ambos actos precedieron la reunión con la Asociación Europea contra las Leucodistrofias en España, organización dedicada a promover la calidad de vida de quienes padecen leucodistrofias y a apoyar a sus familias.

Durante la audiencia con la asociación, la Reina Letizia se acercó a la niña desde el primer momento, mostrándose sonriente y tomando la iniciativa de sostenerle la mano y acariciarle el rostro. El medio detalló que Doña Letizia, en presencia de los asistentes y familiares, mantuvo una actitud amable, centrando su atención en la menor, gesto que se distanció de los usos protocolarios establecidos para este tipo de eventos oficiales. Estas muestras de afecto subrayaron la faceta maternal de la consorte, manifestada en eventos públicos donde coincide con menores.

La Asociación Europea contra las Leucodistrofias en España, entidad cuya labor fue motivo de la audiencia, concentra sus esfuerzos en abordar las necesidades de las personas afectadas por leucodistrofias, enfermedades raras de origen genético que impactan progresivamente la sustancia blanca cerebral y el sistema nervioso central. El acto en el Palacio de La Zarzuela reunió tanto a miembros de la asociación como a familiares y personas directamente impactadas por estas patologías.

De acuerdo con las publicaciones del medio, la jornada en la residencia oficial estuvo marcada por esta interacción entre la Reina y la niña, que se destacó del resto de la agenda oficial por la calidez y la atención dedicada. En compromisos previos similares, la Reina Letizia ya había sido reconocida por su disposición a involucrarse personalmente con niños y adolescentes afectados por distintas condiciones médicas, una tendencia que volvió a evidenciarse durante el desarrollo de las actividades en La Zarzuela.

El evento simbólico de este miércoles no solo puso de relieve la atención de la Casa Real hacia colectivos afectados por enfermedades raras, sino también el papel de la Reina Letizia como figura cercana durante las audiencias oficiales. Según consignó el mismo medio, el acto se organizó con motivo del 25º aniversario de la labor asociativa en territorio español, fecha que congregó a representantes de la comunidad médica, familiares y pacientes.

Las leucodistrofias constituyen un grupo de trastornos poco frecuentes y de evolución progresiva, cuyas repercusiones afectan tanto a los pacientes como a su entorno familiar. La asociación protagonista de la audiencia trabaja en la visibilización y desarrollo de medidas que contribuyan a mejorar las perspectivas terapéuticas y de inclusión social para quienes conviven con estas patologías. El acto en el Palacio de La Zarzuela sirvió de escenario para difundir la labor de la entidad, reafirmando el compromiso institucional con la causa, según detalló el medio que reportó el evento.

En el marco de la agenda matutina de compromisos oficiales de la Reina, la secuencia de audiencias abordó además temas relacionados con la atención sanitaria avanzada y la investigación en salud. La participación del "Proyecto Cassandra" en la jornada puso de relieve el interés en nuevas estrategias de detección temprana del cáncer de pulmón, mientras que la audiencia con la Sociedad Española de Cuidados Paliativos permitió dar voz a iniciativas que se centran en la mejoría de la calidad de vida en pacientes con enfermedades terminales o avanzadas.

La jornada en La Zarzuela quedó marcada por la confluencia de organizaciones del ámbito sociosanitario y la participación activa de la Reina Letizia, quien alternó entre el rigor protocolario y los gestos personales hacia los asistentes más jóvenes, especialmente hacia la menor protagonista del evento de la asociación contra las leucodistrofias. Los presentes valoraron la atención directa de la Reina hacia la niña, que captó el foco de la audiencia y se distinguió entre el resto de actividades protocolarias del día, según reportó el medio encargado de la cobertura.