La AIE liberará 400 millones de barriles de petróleo en la mayor intervención de su historia

La reducción de la producción petrolera en Oriente Próximo, consecuencia de la incapacidad para exportar hidrocarburos por el estrecho de Ormuz, motivó una intervención sin precedentes por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y sus países miembros. Según informó la AIE, el cierre efectivo del paso marítimo tras la serie de ataques recientes en la región bloqueó prácticamente todos los flujos de petróleo, gas y otras materias primas, obligando a una respuesta coordinada para estabilizar los mercados globales. La noticia principal gira en torno al acuerdo adoptado por la AIE y sus socios para liberar 400 millones de barriles de petróleo provenientes de reservas estratégicas, lo que representa la mayor acción de este tipo en la historia de la organización.

De acuerdo con lo publicado por diferentes medios y detallado por la propia Agencia, los países miembros decidieron de manera unánime liberar estos 400 millones de barriles de las reservas de emergencia. Esta acción, anunciada el miércoles por el director de la AIE, Fatih Birol, está destinada a compensar el suministro global de crudo que se ha visto interrumpido debido a los eventos en Oriente Próximo y el corte del estrecho de Ormuz; además, duplica ampliamente la anterior intervención más grande de la agencia, registrada al inicio de la guerra en Ucrania, cuando se liberaron 182 millones de barriles.

El medio Europa Press recogió las declaraciones de Birol, quien explicó que la ruta de Ormuz constituye un eje principal para el comercio internacional de hidrocarburos, ya que aproximadamente 15 millones de barriles diarios de crudo —junto con cerca de 5 millones de barriles diarios de productos derivados— circulan habitualmente por ese estrecho, representando al menos un 25% del comercio de petróleo por vía marítima. El director de la AIE explicó que la acción tomada busca amortiguar el impacto de la interrupción en los espacios de suministro global de petróleo y gas, especialmente en términos de seguridad energética, accesibilidad a la energía y el funcionamiento de economías a nivel mundial.

Sin embargo, Birol puntualizó, según consignó Europa Press, que la medida solo podrá brindar alivio inmediato: “Lo más importante para restablecer la estabilidad de los flujos de petróleo y gas es la reanudación del tránsito a través del estrecho de Ormuz”. La AIE subrayó que la liberación, pese a su escala histórica, tiene como fin abordar la emergencia presente por la escasez súbita de oferta derivada de los episodios armados entre Estados Unidos, Israel e Irán, que desencadenaron el cierre casi total de este paso marítimo vital.

El medio Europa Press detalló que tras los ataques militares ocurridos el 28 de febrero, Irán respondió bloqueando el paso marítimo, lo que paralizó completamente el tránsito de materias primas. Frente a la falta de rutas alternativas y la capacidad limitada de almacenamiento, los países productores en Oriente Próximo iniciaron una reducción de la extracción de crudo, presionando así los mercados internacionales.

El director de la AIE remarcó que la agencia dispone actualmente de cerca de 1.200 millones de barriles de petróleo almacenados en reservas de emergencia, a los que se suman otros 600 millones en inventarios industriales, ambos bajo regulación gubernamental. Desde su creación en noviembre de 1974, posterior a la crisis energética producida por la guerra del Yom Kippur, la AIE ha intervenido sobre las reservas estratégicas en cinco ocasiones. Entre las situaciones anteriores figuran la Guerra del Golfo en 1991, el impacto de los huracanes ‘Katrina’ y ‘Rita’ en 2005, la crisis en Libia en 2011 y dos veces consecutivas tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

La decisión de liberar reservas reunió el apoyo expreso de miembros clave de la AIE. Según reportó Europa Press, la ministra alemana de Economía y Energía, Katherina Reiche, declaró públicamente la disposición de Alemania a sumarse a la iniciativa: “Accederemos a esta solicitud y haremos nuestra contribución”, afirmó en una comparecencia desde Berlín. España también confirmó su participación en la acción coordinada, como señaló la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien manifestó durante un acto informativo que el país apoya la propuesta con el objetivo de reducir la tensión en los mercados y dar respuesta a las necesidades de suministro de los países afectados. “Por parte de España vamos a apoyar, nosotros siempre hemos sido solidarios y entendemos que de esta manera también apoyamos a que los mercados estén menos tensionados y que otros países, cuyas tensiones van más allá de los precios, puedan tener respuesta en el suministro”, expresó la ministra según recogió Europa Press.

En el contexto asiático, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, anunció que el país liberará parte de sus propias reservas estratégicas de petróleo a partir del próximo 16 de marzo, precisamente como respuesta directa a la crisis e incluso por iniciativa propia, respaldando la decisión colectiva de la AIE. La suma de estas acciones pone de manifiesto una coordinación internacional sin precedentes, activada ante la interrupción de una de las rutas energéticas más relevantes del planeta.

Las autoridades de la AIE recordaron que la liberación de reservas, si bien busca amortiguar las consecuencias inmediatas de la interrupción de suministros y contener el efecto sobre los precios internacionales, no puede sustituir la normalización del tránsito por Ormuz, considerada esencial para la estabilidad prolongada en el flujo de petróleo y gas. Según la información difundida por Europa Press, la magnitud de la medida responde a los riesgos generados para la seguridad energética global y las implicaciones económicas que derivan del cese abrupto en la exportación de millones de barriles de petróleo y productos asociados cada día.

Con la implementación de esta intervención, la Agencia Internacional de la Energía y sus países miembros buscan prevenir la intensificación de los precios y mantener abastecido un mercado esencial para el funcionamiento de la economía internacional, en tanto se mantiene la incertidumbre sobre la reapertura efectiva del estrecho de Ormuz y la posible evolución de la situación geopolítica en Oriente Próximo.