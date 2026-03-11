La AESA extiende por tercera vez su recomendación de no operar en Oriente Medio

Berlín, 6 mar (EFE).- La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) extendió este miércoles por tercera vez desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán la recomendación de que las aerolíneas no operen en una serie de países de Oriente Medio, que estará vigente hasta el 18 de marzo.

La advertencia, emitida originalmente el 28 de febrero tras el inicio de los bombardeos de Israel y EE. UU. contra objetivos iraníes, iba a expirar este miércoles.

Además de al espacio aéreo de Irán, el boletín de AESA hace alusión a Arabia Saudí, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano y Omán, y afecta tanto a las aerolíneas europeas, como a vuelos operados por aerolíneas de terceros países, pero con origen o destino en la Unión Europea (UE).

A éstas se les recomienda "no operar en el espacio aéreo afectado a todos los niveles de vuelo y altitudes", así como "seguir de cerca los acontecimientos relativos al espacio aéreo en la región", según la agencia con sede en Colonia (Alemania).

La AESA recordó que Irán ha lanzado represalias contra objetivos israelíes y bases militares estadounidenses en la región.

El riesgo para la aviación civil se debe sobre todo a la actividad de sistemas de defensa aérea a diversos niveles de altitud y al lanzamiento de misiles balísticos y de crucero y de otros tipos de armamento, de lo que se deriva el riesgo de errores de identificación y de cálculo o de que fallen procedimientos de interceptación, explicó la agencia.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, avisó este miércoles que Teherán atacará "solo las bases que agredan nuestro territorio" en ejercicio de su "derecho a la autodefensa", en alusión a instalaciones militares de EE.UU. en países vecinos.EFE