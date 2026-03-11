José Manuel Soto, salvado por la audiencia en la primera 'Sentencia de Hydra' de 'Supervivientes'

El ex motociclista Toni Elías, junto con Álex Ghita y Marisa Jara, permanecen en la lista de nominados expuestos a la expulsión de ‘Supervivientes 2026’, tras la ceremonia televisada que introdujo la dinámica de la ‘Sentencia de Hydra’. Mientras avanza la convivencia en los Cayos Cochinos, ha surgido tensión entre los concursantes finalistas, marcada particularmente por situaciones recientes como el episodio en el que Ghita consumió a escondidas una lata de comida, generando creciente incomodidad y celebraciones entre los demás participantes ante la noticia sobre su permanencia temporal en el concurso. De acuerdo con lo publicado por el medio, la gala cobró especial relevancia por la novedosa mecánica de salvación y por el respaldo decisivo de la audiencia andaluza al intérprete José Manuel Soto, quien logra así permanecer una semana más en la competencia de telerrealidad.

Según detalló la fuente, la cita más reciente de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ incluyó la transmisión del retorno a la isla de Marisa Jara, modelo sevillana que debió ser evacuada previamente por un fuerte dolor abdominal derivado de un violento ataque de endometriosis. Jara, decidida a reanudar su participación, quedó sin embargo nominada junto a Ghita, Elías y Soto, enfrentando todos ellos la posibilidad de convertirse en el primer expulsado del programa en esta nueva edición.

La dinámica de la ‘Sentencia de Hydra’ reemplazó los procedimientos habituales de salvación como los cubos de barro o agua vertidos sobre los nominados en ediciones anteriores. Ahora, el ritual involucra una cabeza de dragón que contiene un líquido de color rojo o simplemente agua clara; el color indica el destino de cada concursante. La presentadora María Lamela, transmitiendo desde Honduras, explicó a los participantes: “Cuatro nominados y un salvado. Un superviviente se libra hoy de enfrentarse a la expulsión del jueves. Los que tengáis el rojo continuaréis nominados, y el que reciba agua será salvado”, informó el medio.

Durante la ceremonia, el primero en ser señalado por la dinámica fue Álex Ghita, quien supo que continuaría nominado al recibir el líquido rojo. El anuncio provocó reacciones de alivio y muestras de entusiasmo por parte de los otros concursantes, ya que, según publicó el medio, la convivencia con el ex de Adara Molinero se había complicado tras revelarse que consumió alimentos a escondidas, hecho que aumentó el distanciamiento y la tensión en el grupo.

Poco después, Marisa Jara fue notificada de que tampoco quedaba salvada y que competiría aún por la permanencia, al no haber alcanzado el respaldo mayoritario del público tras su reincorporación post-evacuación médica. La última decisión quedó entre José Manuel Soto y Toni Elías. El desenlace se resolvió cuando ‘Hydra’ descargó el líquido rojo sobre Elías, confirmando que seguiría nominado, lo que llevó a proclamar al cantante andaluz como el primer concursante salvado en ‘Supervivientes 2026’, recogió la cobertura del medio.

La elección de José Manuel Soto por parte de la audiencia marca un precedente en la edición actual y deja a Ghita, Jara y Elías en una situación de incertidumbre hasta la siguiente gala, presentada por Jorge Javier Vázquez, cuando se dará a conocer quién deberá abandonar definitivamente la competición. La estructura del ‘reality’ suma así un nuevo formato a sus ceremonias de nominación y salvación, buscando mantener la expectación entre los espectadores y renovar la experiencia para los participantes.