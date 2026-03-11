Japón dice que la guerra en Irán ya impacta a Asia antes de la reunión de líderes del G7

(Actualiza con declaraciones del portavoz del Gobierno)

Tokio, 11 mar (EFE).- El ministro de Industria de Japón, Ryosei Akazawa, aseguró este miércoles que la irrupción del tráfico en el estratégico paso de Ormuz, en el marco de la guerra en Irán, "ya" ha tenido consecuencias en Asia, unas declaraciones que llegan antes de la reunión de líderes del G7.

"Asia ya se está viendo afectada por la suspensión de la navegación a través del estrecho de Ormuz. (...) Japón está cada vez más preocupado", expresó el titular de Industria en declaraciones a la prensa, tras participar la pasada noche en una reunión de los ministros de Energía del G7.

Subrayó que "la preocupación en el mercado energético mundial ha ido en aumento" y calificó de "gran logro que los ministros de Energía del G7 se reunieran rápidamente y demostraran su disposición a colaborar para estabilizar el mercado global".

Akazawa también explicó que en dicho encuentro, en el que abordaron la situación energética de cada país, trasladó la necesidad de una liberación de reservas coordinada bajo la Agencia Internacional de la Energía (AIE) con el fin de "estabilizar" el mercado energético internacional.

Las declaraciones del ministro nipón llegan horas antes de que los líderes del G7 mantengan una reunión virtual extraordinaria para tratar la guerra en la región, con especial atención a la situación energética y a las medidas para mitigar su impacto.

El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, que confirmó la participación de la primera ministra, Sanae Takaichi, en el encuentro virtual del foro, evitó comentar detalles del contenido previsto de la conversación y se limitó a decir que hablarán "sobre la influencia económica causada por la situación en Irán".

"La paz y la estabilidad, incluida la seguridad energética, es extremadamente importante para Japón. Así que Japón busca que se calme la situación en la zona cooperando estrechamente con la comunidad internacional, incluida la reunión virtual del G7, y hará cualquier esfuerzo diplomático necesario", dijo en una rueda de prensa.

La situación en el estrecho -enclave energético estratégico por donde pasa aproximadamente un 20% del crudo mundial y gran parte de minerales estratégicos- ha alterado el mercado del petróleo internacional después de que la Guardia Revolucionaria de Irán amenazara con atacar a cualquier embarcación que lo cruzara. EFE