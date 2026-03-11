Israel mata a un palestino en ciudad de Gaza, al menos 650 muertos desde inicio de tregua

La identificación de Basilea Mahmoud Abu Warda como la víctima de un ataque perpetrado por un avión de reconocimiento en las inmediaciones de una rotonda al oeste de la ciudad de Gaza fue reportada por fuentes médicas del hospital Shifa. Según la información proporcionada por la agencia EFE, el ataque tuvo lugar en medio de una supuesta tregua que, de acuerdo a los datos recabados en el enclave, ya acumula al menos seiscientos cincuenta fallecidos desde su inicio.

De acuerdo con EFE, la violencia en la Franja de Gaza continúa impactando a la población civil, que suma numerosas víctimas en medio de las operaciones militares. El miércoles, un habitante de Yabalia fue alcanzado fatalmente en este suceso, mientras otros cinco resultaron heridos. Al momento, el Ejército israelí no ha emitido declaraciones sobre el incidente.

EFE también informó que el día anterior dos personas más murieron en distintos lugares de Gaza bajo fuego israelí, incluyéndose en esta cifra a la periodista Amal Shamali, colaboradora de Catar Radio en Gaza. Las autoridades del territorio atribuyeron su muerte y la de otro civil a ataques israelíes y denunciaron la continuidad de las hostilidades pese al anuncio del cese de fuego. Los datos oficiales indican que desde el comienzo del alto el fuego, el 10 de octubre, las muertes ya alcanzan al menos 650, mientras que la ofensiva lanzada por el gobierno israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contabiliza un total de 72.135 fallecidos, más de 21.000 de ellos menores de edad.

Según lo publicado por EFE, las hostilidades se desarrollan con Israel manteniendo presencia militar en más de la mitad del territorio gazatí. Los enfrentamientos y ataques con consecuencias mortales sobre la población continúan, pese a que la atención internacional se centra también en la escalada del conflicto contra Irán y el Líbano.

Los bloqueos internos dificultan la respuesta humanitaria. EFE reportó que el cruce de Rafah permanece cerrado, impidiendo tanto la evacuación de personas con necesidades médicas hacia terceros países como el acceso a ayuda básica desde el exterior. Esta situación afecta directamente a la población estimada en dos millones de personas que residen en Gaza, quienes se ven impedidos de recibir asistencia o de trasladarse a lugares donde puedan obtener atención sanitaria adecuada.

Las restricciones al paso y los ataques diarios han generado denuncias por parte de autoridades gazatíes y organizaciones que monitorean la situación humanitaria en la zona. Según datos difundidos por EFE, la falta de acceso a suministros médicos, alimentos y otros insumos agrava la crisis, en especial para la población infantil, que constituye una parte significativa de las víctimas desde el inicio de la ofensiva.

El recuento de víctimas y la persistencia de acciones militares han generado preocupación en distintos sectores internacionales, mientras las personas residentes en Gaza siguen enfrentando dificultades para acceder a servicios básicos y protección ante una escalada de violencia que, según los registros de EFE, no ha disminuido a pesar de los anuncios de alto el fuego.

Tanto la continuidad de las operaciones militares como el cierre de los corredores humanitarios intensifican la presión sobre el sistema de salud local, reportó EFE, llevando a los hospitales a operar por encima de su capacidad y complicando la atención de los heridos. Según consignó EFE, sin un acceso seguro al exterior ni posibilidad de evacuar a quienes requieren tratamiento especializado, la población de Gaza permanece expuesta en medio de la incertidumbre y la inseguridad.