Greeicy confirma su actuación en el Tenerife Cook Music Fest el 17 de julio

La artista colombiana Greeicy, conocida por temas que han superado el umbral de los miles de millones de reproducciones, como “Más fuerte”, “Los besos” y “Destino”, realizará su primer concierto en el archipiélago canario el próximo 17 de julio, sumándose a la programación del Tenerife Cook Music Fest 2026. Según detalló el propio festival a través de un comunicado difundido y recogido por la empresa organizadora, la cantante ha elegido el escenario del Puerto de Santa Cruz para ofrecer una puesta en escena inédita en las islas, con un espectáculo donde combinará una producción técnica avanzada, un despliegue coreográfico con estándares internacionales y una narrativa visual innovadora.

El Tenerife Cook Music Fest 2026, que celebra en esta edición uno de sus aniversarios más destacados, ha incluido a Greeicy en un cartel que reúne a figuras internacionales como Don Omar, Chayanne, Myke Towers, Farruko y Lola Índigo, entre otros nombres ya anunciados. La presencia de la artista, quien ha acumulado varias nominaciones a los Latin Grammy y se ha consolidado como un referente del pop latino contemporáneo, forma parte de la estrategia del festival para ofrecer una experiencia de gran escala que combine música en vivo con otros atractivos culturales y de ocio. Tal como informó Cook Music Fest 2026, esta será la primera ocasión en la que Greeicy actuará ante el público canario, lo que añade carácter histórico a la cita.

De acuerdo con lo consignado por Cook Music Fest, la producción preparada para el debut de Greeicy en Tenerife incluirá elementos visuales de última generación y un espectáculo centralizado en la fusión de los ritmos urbanos y el pop, estilos que han marcado la carrera de la colombiana en los últimos años. El festival resaltó que la presentación se concibe como una experiencia diseñada para que el público perciba la propuesta visual y musical desde múltiples perspectivas, integrando iluminación avanzada, escenografía dinámica y un cuerpo de baile con coreografías de alto impacto.

La edición 2026 del festival, según informó la organización, se celebrará en el Puerto de Santa Cruz y contará con un enfoque especial no solo en la propuesta musical, sino también en la oferta gastronómica. Cook Music Fest ha destacado la integración de productos locales en el menú gourmet del evento, al tiempo que mantiene como uno de sus iconos la noria panorámica, considerada un elemento emblemático del encuentro y parte de la identidad visual del festival. Según registro del propio Cook Music Fest 2026, la combinación de estos elementos busca situar al evento como una experiencia sensorial completa, sumando la música en directo a la cultura gastronómica y a la ambientación visual característica del recinto.

El evento cuenta con el respaldo de varias instituciones de relevancia del archipiélago, como el Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La organización ha informado que estas alianzas han permitido consolidar la propuesta del festival y atraer a artistas de reconocimiento internacional, ampliando la proyección del evento más allá del ámbito local y nacional.

El cartel anunciado por Cook Music Fest 2026 refleja la apuesta por reunir a nombres que representan diferentes géneros y corrientes dentro de la música latina y urbana, situando a Tenerife como un punto de referencia en el circuito de festivales musicales. En el caso de Greeicy, la organización subrayó que su elección como cabeza de cartel responde tanto a su relevancia actual en la industria musical como al interés de incorporar a artistas que aún no habían actuado en Canarias.

Fuentes del festival agregaron que los preparativos para el espectáculo se encuentran en marcha y que la producción técnica contempla la utilización de recursos audiovisuales avanzados, así como la participación de profesionales en puesta en escena procedentes de diversos países. El objetivo, según subraya Cook Music Fest, consiste en proyectar la imagen de Tenerife como destino internacional para artistas y público afín a los grandes eventos musicales.