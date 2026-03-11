Giménez Cacho presenta en Málaga 'Juana', un retrato íntimo de las víctimas de violencia

Alida Juliani

Málaga (España), 11 mar (EFE) .- El actor hispano-mexicano Daniel Giménez Cacho presentó este miércoles en el Festival de Cine de Málaga (España) su ópera prima como director, 'Juana', un retrato íntimo de las víctimas de violencia en el contexto de los feminicidios y el patriarcado en México, en el que una mujer entabla una batalla "para sobrevivir, crecer y salvarse".

Y es, a la vez, una historia "muy esperanzadora", añade en una entrevista con EFE su protagonista, la actriz mexicana Diana Sedano, quien junto al cineasta se encuentra en la ciudad española para promocionar la cinta que compite en la sección oficial junto a otras 21 producciones, nueve de ellas latinoamericanas.

La película se centra en la vida de Juana, una periodista atrapada en los traumas de un pasado muy duro que compagina la monotonía de su trabajo con las visitas a su madre senil. Y que se ve involucrada en una investigación para destapar la doble vida de un político corrupto, principal sospechoso de una red de pornografía infantil.

La idea de este argumento surgió de la pregunta que se hizo Giménez Cacho sobre por qué los periodistas, a pesar de que los matan y los amenazan, siguen arriesgando su vida para hacer su trabajo.

"Esa era una de las preguntas que yo quería contestarme", explica el cineasta a EFE. "Y luego me di cuenta de que es difícil hacerlo, porque es al cabo de una carrera de 30 ó 35 años cuando la gente puede decir, ya sé porqué me dediqué a esto".

Después de una amplia y reconocida trayectoria delante de las cámaras, para Giménez Cacho, dirigir a los actores, no supuso un gran reto.

"Es como aportar lo que más puedas para que todo suceda por si mismo, poder generar el clima. Yo no creo en el haz así y asá, precisamente porque soy actor. Escoges (a las actrices en este caso) y ya está la mitad del trabajo hecho. Luego hay que ayudarles a que estén bien, cómodas", señala.

El salto a la dirección lo dio porque le gustaba el reto y ya había hecho "bastante teatro como director". "Aunque ser actor es lo que más me gusta, cuando estoy en el teatro y ese tiempo transcurre, y eres dueño de esas dos horas, eso es lo que me gusta", asegura.

"Pero siento que como actor conoces mucho menos del lenguaje cinematográfico porque estás de este lado. Simplemente para leer un guión como director me tardé como un mes de ejercicio diario, porque yo leía como actor, desde tu subjetividad y como director es todo lo contrario", explica.

Cuando Giménez Cacho y su equipo pensaron en la personalidad que iba a tener de Juana intentaron salir de la idea de victimización del personaje.

"Ella tiene objetivos muy claros y muy concretos y no se puede regodear en lo que le pasó, porque como en la vida, no avanzas si te quedas en ese bucle", señala Sedano, quien cree que su personaje en la película tiene una "consistencia dramática de tragedia griega".

"Tiene esa consistencia de heroína trágica, como estos personajes incorrectos, las Medeas, las Fedras...", apunta la actriz, que ha representado en el teatro alguno de estos clásicos.

Y hay "algo importante del viaje interno que tiene Juana dentro de la película, reconciliarse con el lugar de donde viene, que es profundamente doloroso y que le ha hecho ejercer el periodismo y todo en la vida como lo ha hecho. Juana no es Juana sin esa herida interna que tiene", añade.

La actriz empatizó con su personaje, aunque "obviamente sus heridas no son mis heridas", reconoce, lo que si es que "me hizo mirar una realidad que no es que no tuviera conciencia de lo que está pasando en mi país y en el mundo, pero probablemente no le había prestado atención antes·.

'Juana' llega al Festival de Cine de Málaga tras su paso por los festivales internacionales de Morelia (México) y el Tallin Black Nights Film Festival (Estonia), entre otros. En México se estrenará el 16 de abril.

"Estoy contento y quiero seguir dirigiendo, lo pasé bien, disfruté mucho, y quiero hacer otra película. Ya la tengo, está en proceso de escritura, pero tratará de como la vejez no es el final, sino mas bien el comienzo de algo. Va a ser más alegre que esta", concluye Giménez Cacho. EFE

