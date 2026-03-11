El sistema de cribado experimental de IA para mamografía de Google parece mejorar la detección del cáncer de mama

Una investigación llevada a cabo por Google, el Imperial College de Londres y el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) ha descubierto que un sistema de cribado experimental basado en IA de Google pata mamografías detectó más casos de cáncer de mama invasivo, más casos en general y más cánceres de intervalo, que son aquellos detectados entre exploraciones sanas.

En el estudio, publicado por 'Nature Cancer', se observaron menos falsos positivos y se citó a menos mujeres que se hacían su primera mamografía que los métodos tradicionales; también se ha descubierto que la IA reduce las cargas de trabajo de cribado en un 40 por ciento aproximadamente.

El objetivo de la investigación era determinar cómo podría ayudar la IA a abordar este reto. En él se comparó el rendimiento de dos lectores humanos con el de un lector humano y un lector de IA, utilizando un sistema de IA desarrollado por Google.

El estudio se dividió en varias partes. En la primera parte, se comparó la precisión de la interpretación de mamografías basada en IA con la de radiólogos expertos. Se incluyeron 125.000 mujeres de entre 50 y 70 años de cinco servicios de cribado del NHS, con un análisis final de 115.973 mamografías de cáncer de mama.

Cuando se usó como segundo lector, el sistema experimental de investigación de IA obtuvo mejores resultados, ya que la tasa de detección de cáncer aumentó de 7,54 a 9,33 por cada 1.000 mujeres. La IA identificó el 25% de los "cánceres de intervalo" que se habían pasado por alto anteriormente. Estos cánceres se detectan entre exploraciones sanas y suelen aparecer solo cuando surgen los síntomas, momento en el que resulta más difícil tratarlos. La IA también identificó más cánceres invasivos y redujo significativamente los falsos positivos en mujeres que se sometían a su primera mamografía.

En la segunda parte, se analizó si la IA podía dar más tiempo a los radiólogos para atender a los pacientes. Según el estudio, la IA es capaz de reducir las cargas de trabajo de cribado en un 40% aproximadamente cuando se usa como "segundo lector" en el flujo de trabajo. Esto permitiría a los profesionales sanitarios abordar el retraso en las pruebas de cribado a nivel nacional en el Reino Unido, así como dar más tiempo a los radiólogos de todo el mundo para centrarse en la atención al paciente y en los casos complejos, manteniendo al mismo tiempo unos rigurosos estándares clínicos.

"La detección precoz es nuestra herramienta más poderosa en la lucha contra el cáncer de mama, y estos hallazgos marcan un verdadero punto de inflexión. Es la primera vez que hemos podido probar rigurosamente cómo trabajan los médicos y la IA juntos en un entorno clínico", señala la doctora Susan Thomas, directora clínica de Google y autora de ambos estudios.

"Estos hallazgos tienen el potencial de apoyar la transformación del NHS y las experiencias de las personas a ambos lados del escáner, lo que nos acerca un paso más a un futuro en el que esta tecnología fortalece sistemas sanitarios enteros y, en última instancia, salva vidas", añade.

Por su parte, la radióloga consultora en Imperial College Healthcare NHS Trust y una de las autoras, la profesora Deborah Cunningham, considera que el estudio aporta pruebas sólidas del uso potencial de la IA en el mundo real de las mamografías de cribado, donde la dotación de personal es especialmente difícil.

"El tiempo que se ahorra permitirá a los radiólogos realizar más tareas prácticas, como la biopsia con aguja, que es una parte esencial del proceso de diagnóstico del cáncer. Esto no debería considerarse una amenaza para el sustento de los radiólogos, sino una oportunidad para que podamos dedicar más tiempo a poner en práctica nuestras habilidades y trabajar con compañeros y pacientes para mejorar el diagnóstico y los resultados del cáncer", añade.