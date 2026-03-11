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El "orgullo mexicano" aterriza en Portugal de la mano de la colorida obra de Dyna Lomeli

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Lisboa, 11 mar (EFE).- La artista mexicana Dyna Lomeli inaugura este miércoles en Lisboa la exposición 'Esto es México', conformada por 20 coloridas obras en las que lleva a la capital portuguesa algunos de los elementos más representativos del país latinoamericano para trasladar al público el "orgullo mexicano" que ella misma siente.

"Es muy difícil representar México en 20 piezas, hubiera podido hacer 400. México tiene cultura, tiene tradición, tiene color; es hermoso, yo tengo a México en la sangre", explicó Lomeli en una entrevista a EFE.

Las obras estarán expuestas hasta el 30 de marzo en una de las salas del Palácio Galveias, una biblioteca municipal que el escritor José Saramago solía frecuentar y de la que llegó a decir que fue donde perfeccionó su gusto por la lectura.

Para la ocasión, la pintora mexicana ha experimentado con una nueva técnica ante la dificultad de traer hasta Lisboa sus pinturas: impresión de alta calidad, que se ve "idéntica" a sus pinturas originales.

Lomeli ha tratado de representar la cultura popular mexicana a través de algunos de sus íconos más reconocibles: mariachis, luchadores de lucha libre, bailes tradicionales, comida, el Día de Muertos y los ajolotes.

"El ajolote es un animal súper bonito, es como un dragoncito en miniatura y, además, se regenera completamente, todas las partes de su cuerpo, órganos, es una cosa increíble", explicó Lomeli, quien confesó que es su animal favorito.

Una de las piezas la conforman la bandera mexicana y el Ángel de la Independencia, uno de los monumentos más emblemáticos de la Ciudad de México, mientras que un grupo de tres pinturas representa, a través de niños, el mestizaje, que para la autora es que todos los mexicanos "traen sangre de todos".

Con colores vibrantes y contrastes cromáticos, Lomeli, natural de San Miguel de Allende, plasma la diversidad, la riqueza festiva, la musicalidad y las expresiones artísticas de su país natal, o una pequeña parte al menos, porque "faltan los piropos que se usan en México, faltan los modismos, faltan los tacos, o sea, la comida".

La muestra viajará a la región portuguesa del Alentejo en el segundo semestre de este año para acompañar a México en el festival Terras sem Sombras, una plataforma que une patrimonio, arte y comunidad.

Con esta exposición, la Embajada de México en Portugal inaugura un ciclo de tres meses marcado por actividades culturales centradas en mujeres que busca destacar y reconocer las numerosas voces femeninas que enriquecen la sociedad.

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EFE

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