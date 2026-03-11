El Kospi surcoreano sube casi un 3 % a la apertura ante la caída del precio del crudo

Seúl, 11 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subía más del 3 % a la apertura de este miércoles, después de la drástica caída de los precios del petróleo que han sufrido una pronunciada volatilidad por el conflicto en Oriente Medio.

Transcurrida los primeros diez minutos de negociación, el indicador subía un 2,88 % o 159,26 puntos, hasta los 5.691,85 enteros. El Kospi subió más del 5 % en el cierre de la sesión previa.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, ganaba un 1,87 %, o 21,33 puntos, hasta las 1.159,01 unidades.

El petróleo brent se desplomó el martes (hora de Londres) un 11,28 %, hasta situarse en 87,80 dólares el barril, tras superar los 100 dólares el barril el fin de semana por la guerra en Oriente Medio.

Ante las preocupaciones por la volatilidad de los precios del crudo, el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, anunció el lunes que las autoridades buscarán imponer un límite al precio del combustible, en una medida que no se aplica desde 1997.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, subía casi un 2 %, mientras su competidor, SK Hynix crecía un 0,53 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor crecía por encima del 4,50 %, y su empresa hermana Kia también aumentaba por encima del 4 %. EFE