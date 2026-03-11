El hijo del sah afirma que Irán está ante "un momento decisivo" y pide a la población esperar a su "llamada final"

Al dirigirse directamente al Ejército y a las fuerzas de seguridad de Irán, Reza Pahlavi declaró que consideran esta situación como la última oportunidad para desvincularse de políticas represivas y sumarse a la población civil. Su mensaje, difundido en redes sociales a través de un vídeo, subraya la importancia de que los cuerpos estatales tomen una postura ante la escalada del conflicto, que hasta el momento ha tenido consecuencias significativas tanto en el gobierno como en los altos mandos militares. De acuerdo con información divulgada por Europa Press, Pahlavi solicitó esperar a su “llamada final”, sugiriendo que se prepara una acción de gran envergadura.

Según publicó Europa Press, el hijo mayor del derrocado sha de Irán y actual exiliado en Estados Unidos, resaltó que el país atraviesa un “momento decisivo” mientras se desarrolla la ofensiva conjunta emprendida el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. En sus declaraciones, Pahlavi instó a la población iraní a anticipar una transformación inminente, advirtiendo sobre los riesgos y remarcando la necesidad de preparación colectiva para aquellos que, según sus palabras, “ejercen la resistencia”.

En el vídeo, el líder opositor recomendó a sus “queridos compatriotas” reforzar su seguridad personal, mantenerse resguardados en casa y asegurarse de contar con suministros esenciales en previsión de posibles desarrollos críticos de la situación. Además, hizo un llamado claro a la ciudadanía para no asistir a sus lugares de trabajo como forma de protesta y para fortalecer la unidad, sugiriendo manifestar esa cohesión social mediante cantos nocturnos desde los hogares.

Tal como consignó Europa Press, el mensaje de Pahlavi llega en un contexto marcado por una ofensiva militar que ha dejado un saldo de más de 1.200 víctimas mortales en Irán, según cifras publicadas por las autoridades iraníes. Entre los fallecidos se encuentra el líder supremo del país, además de varios ministros y altos cargos militares, lo que recalca la magnitud y el alcance de los ataques recientes.

En respuesta, indicó Europa Press, Irán ha llevado a cabo lanzamientos de misiles y drones dirigidos tanto a Israel como a objetivos estadounidenses en diversos países de Oriente Próximo. Estas acciones han incluido ataques contra bases militares, intensificando de ese modo el nivel de confrontación regional y aumentando la incertidumbre respecto a los próximos acontecimientos.

El reclamo de Pahlavi dirigido al Ejército y las fuerzas de seguridad se acompaña de la advertencia de que “esta es la última oportunidad” para aliarse con la población y detener las acciones represivas. Su intervención busca motivar un cambio de actitud por parte del aparato militar y de seguridad, en un momento que describe como crucial para el devenir de la nación.

Europa Press detalla que el exiliado líder opositor sostiene desde hace décadas una postura contraria al régimen actual iraní, promoviendo la idea de una inminente “liberación” del país. En su mensaje, sugirió que la transformación política podría estar próxima, incitando a la sociedad a prepararse para lo que califica como “la batalla final”.

A lo largo de su intervención, Pahlavi enfatizó la necesidad de coordinación y prudencia entre los ciudadanos, insistiendo en la permanencia en los hogares como medida de precaución. El llamamiento agrega que la disciplina social y la cautela pueden jugar un papel determinante mientras se aguarda la mencionada última convocatoria, de la cual no ofreció detalles precisos.

Europa Press informa que el discurso de Pahlavi se produce ante el incremento de la tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel, enfrentamiento que se refleja tanto en el número de víctimas como en los ataques de represalia llevados a cabo recientemente. Las bajas sufridas entre los máximos dirigentes y mandos militares iraníes representan, según la fuente, un hecho sin precedentes en el contexto de las presiones internacionales y el conflicto armado en desarrollo.

En suma, la comunicación de Reza Pahlavi circula en medio de una crisis nacional e internacional que ha alterado profundamente la estructura de poder en Irán y su posición geopolítica. Europa Press recalca que la llamada a la resistencia, la cautela ante los riesgos y la esperanza depositada en una inminente liberación constituyen los temas centrales del mensaje, dirigido tanto a los ciudadanos como a quienes ostentan responsabilidades en las fuerzas armadas y de seguridad.