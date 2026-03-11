El G7 respalda en principio la liberación de reservas estratégicas de petróleo

Los ministros de Energía del G7, que agrupa a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, han expresado este miércoles su apoyo "en principio" a la implementación de medidas proactivas para abordar la crisis del suministro energético abierta por el conflicto en Oriente Próximo, "incluyendo el uso de reservas estratégicas".

Después de la reunión virtual celebrada este martes, en la que tomó parte también el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, los ministros del G7 han asegurado estar preparados para tomar "todas las medidas necesarias" en coordinación con los miembros de la AIE.

"En principio, apoyamos la implementación de medidas proactivas para abordar la situación, incluyendo el uso de reservas estratégicas", han indicado en el comunicado publicado hoy.

En este sentido, en colaboración con la AIE, el G7 está monitoreando atentamente las tendencias del mercado energético y coordinando sus actividades con nuestros sus socios internacionales, los países miembros de la AIE, y en otros ámbitos.

La AIE ha propuesto la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para reducir los precios del crudo, que se han disparado tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán y las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas mundial.

Según 'The Wall Street Journal' (WSJ), que cita fuentes conocedoras de la propuesta, la liberación de reservas petrolíferas superaría los 182 millones de barriles de petróleo que los países miembros de la AIE pusieron en el mercado en dos ocasiones en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

El diario estadounidense señala que los países podrían decidir este miércoles si proceden a liberar las reservas de petróleo en un intento por controlar los precios del crudo.

La AIE celebró este martes una reunión extraordinaria de sus miembros para evaluar la seguridad del suministro y las condiciones del mercado, de cara a tomar una decisión sobre la liberación de las reservas de petróleo de emergencia de los países que forman parte de la institución.

Desde su fundación en noviembre de 1974 tras la crisis del petróleo desatada durante la guerra del Yom Kippur, la AIE ha implementado cinco intervenciones mediante el recurso a las reservas estratégicas de petróleo de los países miembros, incluyendo la Guerra del Golfo de 1991, los huracanes 'Katrina' y 'Rita' en 2005, la crisis de Libia de 2011 y dos veces tras la invasión de Ucrania en 2022.