El Consejo de Seguridad de la ONU pide el cese de ataques de Irán contra países del Golfo

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado este miércoles una resolución impulsada por el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC) que condena los ataques de Irán contra siete países y pide su cese inmediato.

El texto --aprobado por 13 votos a favor y dos abstenciones, las de China y Rusia-- exige el "cese inmediato de todos los ataques de la República Islámica de Irán contra Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania".

Asimismo, la resolución condena toda acción o amenaza de Irán encaminada a cerrar, obstaculizar o perturbar de cualquier forma la navegación internacional en el estrecho de Ormuz o a amenazar la seguridad marítima en el estrecho de Bab al Mandeb.

"El Consejo de Seguridad ha confirmado, mediante la aprobación de esta resolución, que tiene una posición clara sobre estos ataques directos contra nuestros países. Ha demostrado que está comprometido con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales", ha señalado tras la votación el embajador de Bahréin ante Naciones Unidas, Yamal Alrowaiei, en nombre del GCC.

