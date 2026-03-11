Agencias

Dos detenidos por ciberacosar a Ione Belarra a través de mensajes en una red social

Agentes especializados han arrestado a dos personas en sendas operaciones, tras rastrear amenazas y mensajes hostiles enviados a una dirigente política mediante Instagram, identificando a los presuntos responsables gracias a la colaboración entre distintas brigadas de información

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La investigación avanzó tras detectarse que uno de los sospechosos había enviado más de 300 mensajes con contenido vejatorio y amenazas a Ione Belarra por medio de Instagram, de acuerdo con lo divulgado por Europa Press. Los mensajes tenían un carácter hostil y amenazante, lo que derivó en una denuncia por parte de la secretaria general de Podemos y motivó la apertura de diligencias para identificar el origen de las comunicaciones y a los responsables.

Según informó Europa Press, agentes especializados de la Brigada Provincial de Información de Madrid coordinaron la investigación sobre ciberamenazas dirigidas a la líder política. El procedimiento culminó en la detención de dos individuos en diferentes localidades: el primer arresto se realizó en Toledo, donde fue capturado un español de 49 años que contaba con antecedentes policiales; el segundo detenido, de 30 años y sin antecedentes, fue localizado en Xirivella, Valencia.

Para proceder con las detenciones, las autoridades contaron con la colaboración de varias brigadas. Europa Press detalló que participaron tanto las Brigadas Provinciales de Información de Toledo y Valencia como la Brigada Local de Información de la Comisaría Local de Xirivella, en una labor conjunta que permitió rastrear y verificar la identidad de los presuntos autores de los mensajes.

La secretaria general de Podemos denunció los hechos una vez que la frecuencia y la gravedad de los mensajes superaron los límites del acoso habitual en redes sociales, según reportó Europa Press. La investigación se centró en el análisis de los mensajes privados recibidos a través de Instagram, estableciéndose un patrón de conducta reiterativa por parte de uno de los investigados.

El seguimiento de estos mensajes, calificados como vejatorios e intimidatorios, resultó clave para llegar a la conclusión de que no se trataba de incidentes aislados, sino de una campaña prolongada de hostigamiento. Europa Press consignó que la labor de los agentes especializados consistió en rastrear el origen de cada uno de los envíos y reunir pruebas suficientes para solicitar la intervención judicial correspondiente.

Según frisó Europa Press, la operación forma parte de la respuesta del cuerpo policial ante el incremento de denuncias por acoso y amenazas dirigidas a representantes públicos a través de medios digitales. El proceso de identificación de los sospechosos incluyó la revisión de registros digitales y el cruce de información con diferentes unidades del territorio estatal, que participaron de forma coordinada en la elaboración del atestado.

La detención de las dos personas implicadas representa, informó Europa Press, el resultado de una investigación prolongada y especializada cuyo objetivo era garantizar la seguridad personal y digital de Ione Belarra. El caso sigue pendiente de los procedimientos judiciales ordinarios, con la investigación ya puesta en conocimiento de la autoridad competente.

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