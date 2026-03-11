Documentos del Gobierno avisaron a Starmer de "riesgo reputacional" por los lazos de Mandelson con Epstein

Uno de los documentos publicados recientemente por el Gobierno británico detalla que Peter Mandelson, tras ser despedido en septiembre de 2025, solicitó una compensación superior a 500.000 libras esterlinas, aunque solo recibió 75.000 libras. Este incidente se enmarca en la controversia desatada por la revelación de los vínculos que mantuvo Mandelson, exministro laborista y exembajador de Reino Unido en Estados Unidos, con el empresario Jeffrey Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales y permaneció activo durante años en territorio británico. Según informó el Gobierno del Reino Unido este miércoles, funcionarios advirtieron al líder laborista y actual primer ministro, Keir Starmer, sobre los posibles daños a la credibilidad institucional debido a estos lazos, tras la publicación de un extenso dossier de 147 páginas.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno británico y citada por la prensa, la primera tanda de documentos incluye un informe elaborado por la oficina del gabinete de Starmer, en el que se señalaba la existencia de un “riesgo general reputacional” precisamente por las relaciones de Mandelson con Epstein. El contenido del informe se centró en el periodo posterior a la condena de Epstein en 2008 por prostitución de menores, detallando que la relación de Mandelson con el magnate estadounidense se extendió entre 2009 y 2011, incluyendo la época en que desempeñó funciones ministeriales y después de la caída del Gobierno laborista.

El dossier publicado agrega que Mandelson habría pasado tiempo alojado en la residencia de Epstein en junio de 2009, coincidiendo con el periodo en el que Epstein cumplía condena. Estas conexiones provocaron una reacción inmediata en la esfera política, pues según consignó el medio que difundió los documentos, la polémica presionó al primer ministro Starmer a dar explicaciones públicas.

Starmer, en respuesta a la controversia, manifestó que había confiado en la versión proporcionada por Mandelson, pero que desconocía la magnitud y los detalles exactos de su relación con Epstein. Durante sus declaraciones, Starmer expresó sus disculpas y aseguró que las circunstancias reveladas por el informe oficial no eran conocidas por su equipo antes del nombramiento de Mandelson en diciembre de 2024. Según reportó el Gobierno británico, la designación del exembajador generó tensiones internas y alertó a los funcionarios sobre el posible “riesgo reputacional” para el gabinete.

La polémica en torno a Mandelson no solo involucra los aspectos personales y profesionales relativos a su trato con Epstein. El Gobierno británico también detalló que Mandelson está actualmente bajo investigación por la posible divulgación de información sensible a Epstein. Según el informe publicado, se sospecha que el exministro británico pudo haber comunicado datos confidenciales relacionados con el rescate de 500.000 millones de euros que la Eurozona tenía previsto aprobar en 2010, cuando aún servía bajo el gobierno de Gordon Brown entre 2007 y 2010.

El documento gubernamental difundido señala que la relación de Mandelson con Epstein no se interrumpió tras la condena penal de este último, sino que continuó de manera activa mientras Mandelson ocupaba cargos de relevancia en el Ejecutivo británico y después del cese del gobierno laborista. Según detalló la auditoría interna incluida en el dossier, la proximidad con Epstein constituyó un factor de riesgo para la imagen pública de los funcionarios implicados y para las instituciones oficiales.

Además, los documentos aportados por el Gobierno británico matizan que el pago de compensación a Mandelson tras su destitución fue considerablemente menor al monto inicialmente solicitado. Esta cifra, que ascendió a 75.000 libras esterlinas, resultó tras negociaciones que se vieron condicionadas por el contexto de la controversia en torno a sus actividades y relaciones pasadas.

La publicación del dossier de 147 páginas responde a una política de transparencia adoptada por el actual Gobierno frente a controversias que involucran a figuras políticas de alto perfil. Según publicó el Gobierno británico, la difusión de estos documentos forma parte de una revisión más amplia sobre los procesos de nombramiento y el control de antecedentes en cargos públicos, especialmente en aquellos casos donde existen antecedentes o relaciones que puedan suponer un riesgo institucional.

Dentro de los mismos documentos, el informe de la auditoría enfatizó la importancia de verificar de manera exhaustiva los antecedentes de los candidatos antes de proponerlos para cargos oficiales que implican manejo de información sensible o contacto con actores relevantes de la esfera internacional. A este respecto, la oficina del primer ministro Starmer destacó que los procedimientos internos para detectar situaciones que generan riesgo reputacional se encuentran en proceso de revisión y actualización.

Las revelaciones sobre el papel de Mandelson durante y después de su etapa en el Gobierno laborista, así como las alertas registradas por funcionarios antes y después de su nombramiento, han generado debates sobre la responsabilidad de los líderes políticos ante situaciones que puedan afectar la transparencia y la integridad institucional. Según detalló el Gobierno británico, la investigación en torno a Mandelson y su relación con Epstein continúa abierta y se espera que se publiquen nuevos documentos conforme avance el proceso.

El caso implica también interrogantes sobre los mecanismos de compensación y finiquito gubernamental, dado que la cantidad solicitada por Mandelson tras su despido superaba ampliamente la cifra finalmente concedida. Funcionario consultado por el Gobierno británico manifestó que las condiciones en que se realizó el pago formaban parte de los procedimientos habituales, aunque se tomaron precauciones adicionales debido al contexto en que se produjo la salida del exministro.

Entre las cuestiones que estudia el Gobierno británico figura también la posible existencia de otras informaciones no reveladas hasta el momento en relación a la divulgación de datos sensibles que afectan a la seguridad y la diplomacia en las relaciones entre Reino Unido y otros países, durante el periodo en que Mandelson ejerció responsabilidades de alto nivel. La difusión progresiva de nuevas tandas de documentos podría arrojar más luz sobre estos aspectos y sobre la dinámica interna de los procesos de nombramiento en altos cargos.

El impacto de los contactos mantenidos por Mandelson con Jeffrey Epstein, incluso tras la condena de este último, así como la nueva revisión de sus actividades como funcionario público y embajador, han llevado al Gobierno a replantear los requisitos y controles para el acceso a posiciones clave dentro de la administración. El expediente divulgado considera que se otorgó una importancia insuficiente a los potenciales riesgos hasta que los hechos se hicieron públicos.

Esta situación coincide con un contexto de presión en el Parlamento y en la opinión pública por el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas en el sector gubernamental, según reportó el Gobierno británico en referencia al reciente debate generado por la publicación del dossier. Los próximos pasos de la investigación y la publicación de documentos adicionales determinarán el alcance final de las responsabilidades vinculadas al caso.