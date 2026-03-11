Detenido en Colombia un fugitivo acusado de cometer una agresión sexual en 2020 y reclamado por un juzgado de Navarra

La Guardia Civil ha conseguido localizar y detener en Colombia a un hombre acusado de cometer una agresión sexual en 2020 y sobre el que pesaba una orden internacional de detención desde este febrero. La operación fue ejecutada el pasado sábado por los agentes de la Sección de Interpol en la ciudad de Tuluá.

El intercambio de información y la "estrecha colaboración" con la Policía Nacional de Colombia, la Interpol y el Centro de Cooperación Policial Internacional de la Policía Federal de Brasil, ha permitido a la Unidad Central Operativa (UCO) y la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) encontrar al fugitivo, según ha explicado la Guardia Civil en una nota remitida a la prensa.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tafalla (Navarra), responsable la investigación, emitió la orden internacional de detención en febrero. El acusado ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación de Colombia para su extradición a España.