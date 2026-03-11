Cae organización vinculada a mocromafia por introducir 1.500 kilos de cocaína en sacos de cemento

La operación permitió localizar una nave industrial en Marbella donde se transportó un envío de cemento procedente de Brasil y se descubrieron 1.500 kilogramos de cocaína, divididos en paquetes y ocultos en mil sacos del material. Este hallazgo llevó al arresto de cinco personas en Málaga, acusadas de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y simulación de delito, mientras las diligencias policiales continúan en desarrollo y se han librado dos órdenes internacionales de detención adicionales.

De acuerdo con la Policía Nacional, el operativo conjunto con la Policía Federal de Brasil logró desarticular una estructura internacional asociada a la mocromafia, organización criminal que utiliza infraestructuras complejas y conexiones internacionales para el tráfico de estupefacientes. El cargamento fue introducido en España a través del puerto de Algeciras, en Cádiz, camuflado dentro de un cargamento legal de cemento que, una vez nacionalizado, fue trasladado por carretera hasta la provincia de Málaga. Según detalló la Policía Nacional, la organización daba apariencia de legalidad a sus operaciones mediante una empresa domiciliada en Bremen, Alemania, con la que gestionaban el transporte y la cobertura documental necesaria para el desplazamiento internacional de la mercancía.

El entramado delictivo se atribuye a un individuo que coordinaba el movimiento de drogas desde Países Bajos y Dubái, de acuerdo con el comunicado difundido por la Policía Nacional. Los responsables del grupo organizaron el desplazamiento de tres hombres desde Alemania hasta la Costa del Sol, con la finalidad de extraer y recuperar la sustancia estupefaciente del interior de los sacos de cemento una vez que este alcanzó el destino previsto en Marbella. Según consignó la Policía Nacional, todos los paquetes de cocaína estaban identificados mediante marcas específicas, lo que permitía a los encargados de la extracción distinguirlos con facilidad entre el resto de la carga.

Las detenciones se efectuaron en la provincia de Málaga, en el marco de la entrada y registro de la nave industrial donde se almacenaba la droga. Durante el operativo, se incautaron también un vehículo, un teléfono móvil de alta gama y 2.240 euros en efectivo, según reportó la Policía Nacional en su comunicado. La investigación inicial constató además que la organización simulaba legalidad en sus actividades mediante el uso de la empresa alemana, lo que dificultaba la identificación y el rastreo de la ruta utilizada para introducir la droga en la Unión Europea.

El puerto de Algeciras figura como uno de los escenarios clave en la ruta internacional del tráfico de drogas, según informó la Policía Nacional. La fase final de la operación permitió identificar no solo la infraestructura utilizada para el almacenamiento y manipulación de la cocaína, sino también a los intermediarios movilizados desde otros países europeos.

Seguirán los trabajos policiales, ya que la investigación permanece activa. De acuerdo con la Policía Nacional, las órdenes de detención internacionales recientemente emitidas se dirigen contra otros dos sospechosos vinculados a la organización, cuya localización y captura continúan bajo coordinación internacional entre las agencias españolas y extranjeras. Este caso, tal como ha dado cuenta la Policía Nacional, evidencia la colaboración transfronteriza en la lucha contra el tráfico de drogas y las actividades criminales asociadas a organizaciones de gran alcance, como la mocromafia, que aprovechan empresas pantalla y rutas comerciales para expandir el narcotráfico en Europa.