Arrestan a un conductor que estrelló su camioneta contra una barricada de la Casa Blanca

Un vehículo logró abrirse paso a través de una barrera en la avenida Connecticut durante la madrugada, lo que provocó un despliegue policial y el cierre temporal de varias calles, informaron autoridades del Departamento de Policía Metropolitana

El presidente estadounidense Donald Trump permanecía en la Casa Blanca mientras agentes de seguridad cerraron temporalmente varias calles alrededor de la residencia ejecutiva durante las primeras horas del miércoles. Según detalló la agencia EFE, el despliegue policial se originó tras el impacto de una camioneta contra una de las barricadas del perímetro, situación que culminó con la detención inmediata del conductor sospechoso. El hecho, reportado por el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington, no dejó personas heridas.

La colisión se produjo aproximadamente a las 6:37 de la mañana, hora local (10:37 GMT), después de que el vehículo atravesara una barrera instalada en la avenida Connecticut, informó el MPD de acuerdo con la información publicada por EFE. Tras el incidente, los agentes establecieron un perímetro de seguridad y mantuvieron cerradas varias calles adyacentes a la Casa Blanca para asegurar la zona y proceder con las investigaciones correspondientes.

El despliegue de seguridad se desarrolló mientras el presidente Donald Trump seguía en la residencia oficial. De acuerdo con EFE, estaba previsto que el mandatario partiera cerca del mediodía hacia el estado de Kentucky, cumpliendo así uno de los puntos en su agenda nacional, que se produce en un momento en el que Estados Unidos mantiene una operación militar conjunta con Israel contra Irán.

El Departamento de Policía Metropolitana indicó que la respuesta de las fuerzas de seguridad tuvo como objetivo garantizar la integridad de los ocupantes de la Casa Blanca y de las personas que transitan por las inmediaciones. Pese a la magnitud del suceso, las autoridades confirmaron que no hubo lesionados como consecuencia del impacto.

Según consignó EFE, este suceso es el más reciente dentro de una serie de incidentes similares que han requerido la intervención tanto del Servicio Secreto como de la policía metropolitana. Un caso anterior ocurrió en enero, cuando un hombre fue arrestado en Ohio acusado de causar daños materiales y romper ventanas en la residencia del vicepresidente JD Vance, quien no se hallaba presente en el momento del hecho.

El incidente de la avenida Connecticut fue registrado en horas de la madrugada, lo que llevó al cierre de varios accesos y generó demoras en la movilidad habitual del entorno de la Casa Blanca. Las autoridades no ofrecieron detalles inmediatos sobre la identidad del conductor ni sobre sus posibles motivaciones, informó en su cobertura EFE.

La actuación coordinada del MPD y del Servicio Secreto estadounidense incluyó una inspección del vehículo involucrado para descartar cualquier riesgo adicional, detalló la agencia. A medida que avanzan las investigaciones, se mantienen bloqueados diversos puntos de acceso a las inmediaciones de la residencia presidencial, medida que busca prevenir posibles amenazas adicionales y proteger a los funcionarios.

El estricto dispositivo de seguridad implementado tras el impacto de la camioneta forma parte de los protocolos habituales en situaciones que comprometen la seguridad del área. El cierre de calles y el refuerzo de la vigilancia continuarán según los procedimientos establecidos hasta que concluyan las pesquisas, de acuerdo con lo que reportó EFE en su despacho desde Washington.

