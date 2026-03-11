Aagesen reclama consenso para el Pacto frente a la Emergencia Climática: "No entiende de ideologías"

“La seguridad climática no tiene nada que ver con la derecha o la izquierda”, declaró Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aludiendo a la reciente Cumbre Hispano-Portuguesa según reportó Europa Press. Estas palabras, originalmente pronunciadas por el primer ministro portugués Luís Montenegro, sirvieron a la ministra para reiterar su llamado a construir un gran acuerdo nacional que articule una respuesta común frente al avance del calentamiento global.

De acuerdo con Europa Press, Aagesen insistió durante los Desayunos Informativos celebrados en el Hotel Rosewood Villa Magna en Madrid en que el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, cuya elaboración comenzó el Gobierno tras la intensa ola de incendios de agosto de 2025, requiere del consenso de todas las fuerzas políticas. Expresó su voluntad de lograr compromisos transversales, manifestando: “Quiero ser una vicepresidenta de consenso, que sea capaz de buscar los compromisos que nos unen más que los que nos separan.”

El medio detalló que el Ejecutivo inició la redacción de este acuerdo tras los incendios que impactaron diversas regiones del país en verano del año pasado. Para diciembre, el Gobierno ya había presentado el segundo borrador del texto, que persigue establecer respuestas institucionales duraderas y viables a la crisis climática.

A lo largo de su intervención, Aagesen recalcó que el Ejecutivo mantendrá la transición ecológica como una de sus prioridades, fundamentando esta elección en la urgencia científica y global de la emergencia climática. Señaló que el cambio climático “no entiende de fronteras, de ideologías, es ciencia, es global, se acelera”. Según publicó Europa Press, la ministra resaltó que el fenómeno climático no se detiene esperando la resolución de conflictos políticos y requiere “respuestas solventes, sostenibles y a largo plazo”.

El Pacto de Estado propuesto por el Gobierno se plantea como una plataforma para la cooperación institucional, social y política, orientada a generar políticas públicas que refuercen la acción frente a la crisis climática. Tras las consecuencias de la oleada de incendios del verano de 2025, el ejecutivo propuso acelerar el proceso de concertación, elaborando borradores e invitando a partidos y sectores sociales al debate. Europa Press detalló que la ministra ha reiterado que los retos asociados al cambio climático superan las diferencias ideológicas y demandan esfuerzos conjuntos que permitan dotar de continuidad y estabilidad a las políticas ambientales.

Durante su exposición, la ministra subrayó la importancia de abordar la emergencia climática con visión de largo plazo, destacando que se trata de un desafío que afecta tanto a la seguridad como al bienestar de la población. Según destacó el medio, Aagesen remarcó la urgencia de alcanzar compromisos políticos amplios que permitan al país transitar hacia un modelo energético y productivo menos dependiente de combustibles fósiles y vulnerable frente a los efectos del calentamiento global.

La intervención de la ministra ante representantes políticos, empresariales y sociales se enmarca en los esfuerzos continuados del Gobierno por consolidar un enfoque unificado en la lucha contra el cambio climático, buscando que el diálogo y el consenso sean la base de una respuesta nacional adaptada a las nuevas realidades ambientales y económicas. Europa Press consignó que Aagesen sostuvo que el clima no espera la resolución de disputas ni se ajusta a los ritmos de la política, por lo que enfatizó la urgencia del consenso.

El Ejecutivo trasladó así un mensaje de apertura al diálogo político para avanzar en un acuerdo nacional que consagre la prioridad de la acción climática, situando la transición ecológica por encima de las diferencias partidistas.