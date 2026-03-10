Vinícius, Tchouaméni y Huijsen, apercibidos en el Real Madrid ante el City en Champions

Jude Bellingham, Dani Ceballos, Álvaro Carreras, David Alaba, Eder Militao y Rodrygo Goes se suman a la lista de jugadores de Real Madrid que no estarán presentes en el encuentro de ida ante Manchester City debido a distintas lesiones, según informó el medio. Esta situación se da en el contexto de la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones 2025-2026, en la que otros tres futbolistas del club blanco —Vinícius Jr, Aurélien Tchouaméni y Dean Huijsen— llegan al choque como apercibidos, lo que implica riesgo de sanción por acumulación de tarjetas.

De acuerdo con la fuente, el partido de ida se celebrará este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu y marcará el primer capítulo de una serie clave contra el equipo dirigido por Pep Guardiola. La normativa vigente establece que, si cualquiera de los tres jugadores apercibidos del Real Madrid recibe una tarjeta amarilla durante el encuentro, no tendrá opción de participar en el duelo de vuelta programado para la próxima semana en el Etihad Stadium de Mánchester. La posibilidad de perder a figuras como Vinícius Jr, Tchouaméni y Huijsen podría condicionar las decisiones tácticas del entrenador Álvaro Arbeloa, quien contará con menos alternativas en plantilla por el alto número de bajas ya confirmadas.

El medio detalló que la acumulación de tarjetas no es solo un problema para el Real Madrid. Manchester City también afronta la primera fase de la eliminatoria con tres futbolistas en riesgo de sanción: el central inglés Marc Guéhi, el extremo brasileño Savinho y el mediocampista inglés Nico O’Reilly podrían quedarse sin jugar la vuelta si reciben amonestación en el Bernabéu. La plantilla de Guardiola además debe lidiar con las ausencias confirmadas por lesión de Josko Gvardiol, Rico Lewis y Mateo Kovacic, que no forman parte de la convocatoria para medirse al conjunto español.

Según publicó la fuente, la suma de ausencias por sanción y por cuestiones físicas afecta la planificación de ambos conjuntos, ya que limita las variantes disponibles para los entrenadores de cara al desarrollo de la serie. El Real Madrid, pese a llegar a esta instancia como uno de los favoritos, experimenta una notoria reducción de recursos tanto en defensa como en el centro del campo y en la delantera, pues las lesiones de Bellingham, Ceballos y los otros jugadores mencionados dejaron a la plantilla con menos opciones de recambio.

En el caso inglés, la falta de Gvardiol en defensa y de Kovacic en la medular representa un desafío para el esquema habitual de Guardiola. Estas ausencias, unidas a la posible sanción de otros miembros clave como Guéhi, Savinho u O’Reilly, obligan al técnico a reconsiderar la distribución táctica, contemplando alternativas menos habituales.

La Champions League, en su formato de eliminación directa, convierte las amonestaciones en un elemento determinante. Cualquier tarjeta en el partido de ida puede desequilibrar las fuerzas para la vuelta, pues la competición castiga la acumulación de sanciones. Así, tanto Real Madrid como Manchester City afrontan una semana decisiva con la presión añadida de gestionar el riesgo disciplinario y rearmar sus plantillas frente a las bajas por lesión. Cada decisión arbitral y cada contacto durante el partido adquieren relevancia, especialmente para los futbolistas en riesgo de sanción y para unos banquillos con menos margen de maniobra debido a las ausencias.

El desarrollo de la serie entre Real Madrid y Manchester City no solo se definirá por los goles, sino también por cómo los equipos respondan ante este escenario de incertidumbre generado tanto por las sanciones pendientes como por las lesiones en sus filas, según consignó la fuente.