Rusia "no tiene nada que decir" sobre si entrega o no información de inteligencia a Irán

Moscú, 10 mar (EFE).- El Kremlin se abstuvo hoy de comentar las acusaciones que aseguran que Rusia comparte información de inteligencia con Irán para que la república islámica pueda defenderse de los ataques de EE.UU. e Israel.

"No tenemos nada que decir", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria, en respuesta a la pregunta de un reportero.

Según informó primero The Washington Post y después la CNN, Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre la ubicación de las fuerzas y activos militares estadounidenses, incluido buques de guerra y aviones.

En ese sentido, el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, se habría dirigido al Kremlin con la petición de que deje de prestar apoyo a Teherán.

Al respecto, Peskov afirmó que, "efectivamente, Witkoff se encuentra en permanente contacto con sus interlocutores rusos y, naturalmente, ese canal de comunicación permite enviar señales sobre los asuntos más sensibles".

El sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó no tener "ningún indicio" de que Rusia esté prestando apoyo militar o de inteligencia a Irán en el marco del actual conflicto, aunque advirtió de que, de confirmarse, dicha ayuda no está surtiendo efecto.

"No he tenido ningún indicio de eso en absoluto. Si lo están haciendo, no están haciendo un trabajo muy bueno porque a Irán no le está yendo muy bien", señaló.

Trump, que mantuvo el lunes su primera conversación telefónica de este año con el líder ruso, Vladímir Putin, añadió: "Pueden dar toda la información que quieran, pero la gente a la que se la están enviando está abrumada. Rusia también estaría abrumada".

"El presidente de Rusia planteó varias variantes encaminadas a un rápido arreglo político-diplomático del conflicto iraní", informó el lunes Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, tras la conversación telefónica entre ambos mandatarios.

En cuanto a una posible mediación rusa ante Irán, Trump respondió que para ayudar en Oriente Medio, Moscú debe primero poner fin a la guerra en Ucrania.

Putin expresó la víspera el apoyo "inquebrantable" de Moscú a Teherán tras la elección de Mojtaba Jameneí como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jameneí, cuya muerte fue tachada de "cínico asesinato" por el jefe del Kremlin.EFE