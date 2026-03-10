(Previa) El campeón recurre al Parque de los Príncipes para vengarse de su verdugo mundial

El Paris Saint-Germain recibe este miércoles al Chelsea en el Parque de los Príncipes, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, un partido en el que los vigentes campeones de Europa quieren tomar ventaja en una eliminatoria que les enfrenta ante su verdugo en la final del Mundial de Clubes, donde Cole Palmer fulminó a los de Luis Enrique en los primeros 45 minutos.

El Parque de los Príncipes vivirá este miércoles el primer capítulo de la eliminatoria estrella de los octavos de final de la Champions, dónde el campeón de Europa y el campeón del mundo se juegan un puesto en los cuartos de final. Una cruce que, además, es la reedición de la final del Mundial de Clubes del pasado verano, en el que, contra todo pronóstico, los ingleses pasaron por encima de PSG (3-0).

Ahora, los parisinos no quieren verse sorprendidos de nuevo por un equipo que ha demostrado en los últimos años que da un plus de competitividad en el viejo continente. Así, el primer paso para que el PSG siga vivo en su defensa del título pasa por tomar ventaja en el encuentro de ida. Para ello, recuperar las buenas sensaciones como local, algo que ha perdido en sus dos últimos encuentros, en los que ha empatado (2-2) y caído (1-3) ante el Monaco, se antoja clave.

Además, los pupilos de Luis Enrique, que ya cayeron en casa en los octavos de final de la competición el pasado curso ante el Liverpool (0-1), sólo ha sido capaz de ganar dos de los cinco partidos que ha disputado como local en esta edición. Y para poner fin a esta racha, necesitarán a su referente en esta Champions Khvicha Kvaratskhelia, con cuatro goles y tres asistencias, al mejor Ousmane Dembélé, así como recuperar la solidez y el equilibrio que ha perdido el equipo en el centro del campo desde que Fabián Ruiz cayó lesionado.

Por su parte, el Chelsea, que ha caído ante el PSG en las dos últimas eliminatorias de Champions que las que se han medido, buscará mejorar sus prestaciones a domicilio en la competición, donde de sus cuatro salidas sólo ha ganado en una --dos derrotas y un empate--. Además, no sabe lo que es llevarse el triunfo de París desde el año 2004, cayendo en dos de las tres últimas visitas.

Y para cambiar su suerte en la capital francesa, el conjunto 'blue' se aferra al último precedente entre ambos en la final del Mundial de Clubes, que decidiría un excelso Cole Palmer en los primeros 45 minutos, en los que anotó un doblete y asistió a Joao Pedro en el tercero. Además, el ariete brasileño llega enrachado al partido después de haber marcado 10 goles y asistido en dos en los últimos 10 encuentros. Eso sí, los de Liam Rosenior también deberán mejorar su fiabilidad defensiva, ya que ha encajado en nueve de sus últimos 10 partidos.

EL ARSENAL QUIERE REFORZAR SU FAVORITISMO Y EL BODO/GLIMT OTRA GRAN NOCHE EN EL CÍRCULO POLAR ÁRTICO

En el BayArena, el mejor equipo de la fase liga, el Arsenal, quiere reforzar su favoritismo en la competición a costa de un Bayer Leverkusen que tiene su techo en los octavos de final desde que alcanzara la final en el año 2002. Pese a ello, los alemanes llegan al partido de ida con buenas sensaciones ante su público, donde sólo han perdido en uno de los últimos nueve partidos --cinco victorias y tres empates--.

La mala noticia para Kasper Hjulmand es que no podrá contar con nombres importantes como Loic Badé, Arthur, Nathan Tella o el veterano Lucas Vázquez, todos ellos lesionados. Sí que estará el lateral izquierdo español Alejandro Grimaldo que, además de ser el máximo goleador y asistente de los teutones en Europa, viene de marcar de falta directa en el partido del pasado sábado ante el Friburgo.

Enfrente estará el mejor equipo de lo que se lleva disputado de competición. El Arsenal hizo pleno de victorias, fue el equipo más goleador y el menos goleado de la fase liga, unos registros que asustan y que lo elevan como el máximo favorito al título. Ahora, a los de Mikel Arteta les toca demostrar esa fiabilidad en eliminatorias, algo que ya ha demostrado en la Copa de la Liga inglesa, en la que se disputará el título ante el Manchester City.

En lo deportivo, los 'gunner' continúan limpiando una enfermería que llegó a estar muy poblada durante algún tramo de la temporada, y cuentan únicamente con las ausencias confirmadas de Mikel Merino y Martin Odegaard en el centro del campo. En su lugar, el doble pivote apunta a estar formado por Martin Zubimendi y Declan Rice, con Eberechi Eze ocupando la media punta. Además, William Saliba, Riccardo Calafiori y Leandro Trossard se han recuperado a tiempo de sus dolencias y estarán disponibles para Mikel Arteta.

Por último, el Bodo/Glimt disputará un encuentro de ida de octavos de final histórico ante el Sporting de Portugal. Será la primera vez que el territorio nórdico viva un encuentro de esta ronda, y lo hará con la confianza de haber dejado en la estocada en la ronda de 'playoffs' al actual subcampeón de Europa. Ahora, su rival será el también sorprendente Sporting de Portugal, que también aspira a colarse entre los ocho mejores equipos de Europa por primera vez en su historia.

Un partido que volverá a estar marcado por las condiciones climáticas, aunque se espera una temperatura superior a los 0 grados a la hora del partido. Será el sexto partido que albergue el Aspmyra Stadion, donde ya han caído equipos como el Manchester City o el Inter, por lo que el principal objetivo de los portugueses será llevar viva la eliminatoria a la vuelta de la próxima semana en el José Alvalade.

PARTIDOS DE IDA DE LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA LIGA DE CAMPEONES

Miércoles 11.

Bayer Leverkusen - Arsenal 18.45 horas.

Real Madrid - Manchester City 21.00 horas.

Paris Saint-Germain - Chelsea 21.00 horas.

Bodo/Glimt - Sporting de Portugal 21.00 horas.