Netanyahu asegura que "romper el yugo de la tiranía" depende de los iraníes

Jerusalén, 10 mar (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, puso este martes sobre los iraníes la responsabilidad de poner fin al régimen de los ayatolás en Irán, asegurando que "romper el yugo de la tiranía depende, en última instancia, de ellos".

"Nuestra ambición de llevar al pueblo iraní a romper el yugo de la tiranía depende, en ultima instancia, de ellos. Pero no cabe duda de que, con las acciones llevadas a cabo hasta ahora, estamos quebrándoles, y aún nos queda por hacer", dijo el mandatario en una visita al Grupo de Trabajo Nacional de Salud junto al ministro de Sanidad, Haim Katz.

"Ya estamos logrando un cambio serio en el estatus de Israel" en la región, continuó el mandatario.

Israel defiende desde el inicio de su ofensiva junto a EE.UU. contra Irán que desmantelar el régimen de los ayatolás es uno de sus objetivos, junto a minar las capacidades de misiles balísticos y nucleares iraníes.

La oleada inicial de bombardeos de la guerra causó la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, recientemente sustituido por su hijo Mojtaba en el cargo.

El portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin, aseguró el domingo los bombardeos conjuntos con EE.UU. han matado a 1.900 soldados y comandantes del régimen iraní, mientras que la ONG con sede en Estados Unidos HRANA cifra en más de 1.100 los civiles muertos desde el 28 de febrero, día del inicio de la escalada.EFE