Los Reyes lamentan el fallecimiento del escritor peruano Bryce Echenique, "maestro y relator de experiencias humanas"

Los Reyes Felipe VI y Letizia se han despedido del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los referentes de la generación post-boom de la narrativa latinoamericana y que ha fallecido este martes a los 87 años, a quien han calificado como un "maestro y relator de experiencias humanas".

"Lamentamos el fallecimiento del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los referentes de las letras iberoamericanas, maestro y relator de experiencias humanas, del amor, de la soledad, de la enfermedad y de la felicidad", han expresado a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Los Reyes han señalado que la voz literaria de Echenique "acompañó a generaciones de lectores" y "enriqueció la narrativa en español". "Nuestras condolencias a su familia y a la comunidad literaria", ha trasladado Casa Real.

Es autor de obras como 'Un mundo para Julius', novela con la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Perú en 1972, y 'El huerto de mi amada', galardonada con el Premio Planeta en 2002.

A estos títulos se suman otras obras como 'La vida exagerada de Martín Romaña' y 'El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz', entre otros.

En 2019 publicó 'Permiso para retirarme. Antimemorias III', que fue considerada su despedida literaria. Fue la tercera y última entrega de Antimemorias y en este libro dibujó algunos momentos de su vida, "dedicada a la literatura, la amistad y el amor", explicó entonces.

MADRID Y BARCELONA, ÚLTIMAS CIUDADES DONDE SE ASENTÓ

Alfredo Bryce Echenique nació en Lima (Perú) en 1939 y es considerado es uno de los mayores exponentes de la literatura latinoamericana. En 1957, ingresó en la Universidad de San Marcos, donde se licenció en Derecho y donde años más tarde, en 1977, lograría su título de doctor en Letras. En 1964 se trasladó a Europa.

En Europa, el autor peruano comenzó entonces una etapa que le llevó a vivir en Francia, Italia, Grecia, Alemania y España. De hecho, Madrid y Barcelona fueron las últimas ciudades en las que se asentó. En Madrid permaneció desde 1985 hasta febrero de 1999, cuando regresó de nuevo a su Perú natal, aunque brevemente.

Volvió a Barcelona en 2002 y publicó tres años más tarde su segundo libro de memorias, 'Permiso para sentir', en el que dibujó al Perú contemporáneo en un "feroz" pero "lúcido" ajuste de cuentas con su propio país, según explicó la editorial Anagrama.

Bryce Echenique fue profesor en diversas universidades francesas y ha compatibilizado la enseñanza con la escritura durante toda su carrera.

DE LA MANO DE ANAGRAMA EN ESPAÑA

En España, el escritor ha publicado en el sello editorial Anagrama las novelas 'Un mundo para Julius', 'Tantas veces Pedro', 'La vida exagerada de Martín Romaña', 'El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz', 'La última mudanza de Felipe Carrillo', 'Dos señoras conversan', 'No me esperen en abril', 'Reo de nocturnidad' -con la que obtuvo el Premio Nacional de Narrativa en España- y 'Dándole pena a la tristeza'.

Asimismo, Anagrama ha editado la recopilación de cuentos 'La esposa del Rey de las Curvas, los volúmenes de antimemorias 'Permiso para vivir', 'Permiso para sentir' y 'Permiso para retirarme', además de los libros de ensayos y artículos 'A vuelo de buen cubero (y otras crónicas)', 'Crónicas personales', 'A trancas y barrancas' y 'Crónicas perdidas'.