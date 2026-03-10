Agencias

Los ministros de Energía del G7 se reunirán hoy para abordar la crisis por el conflicto de Oriente Próximo

Fuentes citadas por CNBC señalan que tras el repunte del crudo por la guerra en Irán, las principales economías mundiales estudian liberar entre 300 y 400 millones de barriles para estabilizar el mercado en plena incertidumbre internacional

Una fuente consultada por CNBC indicó que Estados Unidos ve adecuada una liberación conjunta de entre 300 y 400 millones de barriles de crudo, una cifra que representa aproximadamente entre un 25% y un 30% de los 1.200 millones de barriles almacenados en reservas estratégicas. Esta consideración tiene lugar en medio de una situación de gran inestabilidad en el suministro energético internacional y anticipa la noticia principal: los ministros de Energía de las principales economías mundiales se reúnen para estudiar la adopción de medidas coordinadas destinadas a estabilizar el mercado petrolero.

De acuerdo con la información publicada por CNBC, los ministros de Energía del G7 mantendrán hoy una reunión virtual para abordar la crisis de abastecimiento provocada por la guerra en Irán. El G7 lo integran Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, países que desempeñan un papel central en el mercado mundial de energía. La cita busca dar respuesta a la interrupción en el flujo de crudo que ha generado incertidumbre y volatilidad en los precios globales.

CNBC detalló que la cita de los ministros de Energía sigue a la celebrada un día antes por los ministros de Finanzas del G7, quienes expresaron su disposición a tomar medidas contundentes, incluyendo la liberación de reservas estratégicas de petróleo. No obstante, la decisión definitiva no se tomó en ese momento, quedando supeditada a las conversaciones entre los responsables de Energía.

Según las fuentes citadas por CNBC, las conversaciones entre los países miembros del G7 se han desarrollado en un tono "positivo", aunque cualquier movimiento concreto sobre la liberación coordinada de reservas estaría supeditado a los resultados del encuentro entre los ministros de Energía. Estas fuentes indican que la medida responde a la presión del mercado tras el incremento de los precios del petróleo.

Durante la reciente jornada, el costo del barril de crudo superó los 100 dólares, impulsado por la incertidumbre derivada del cierre del estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el transporte del petróleo a nivel mundial. La tensión por la posible interrupción del flujo a través de esta ruta se tradujo en un repunte inmediato en los precios, alertando a gobiernos y actores del sector energético.

Las perspectivas sobre la posible liberación de un volumen importante de barriles influyeron en el comportamiento de los mercados. CNBC reportó que esta expectativa permitió que el precio del barril regresara a valores inferiores a los 100 dólares poco después del anuncio, reflejando el impacto de la noticia en la contención de la volatilidad.

En cuanto al volumen de liberación, las cifras propuestas representan una de las mayores operaciones conjuntas para hacer frente a perturbaciones del suministro. Los 300 a 400 millones de barriles sugeridos corresponderían a reservas que los países del G7 mantienen de manera estratégica, con el propósito de garantizar la seguridad energética ante situaciones extraordinarias.

Las fuentes consultadas por CNBC no precisaron si la medida contaría con la participación de otros grandes actores fuera del G7 ni qué criterios determinarían la cuota que aportaría cada país al posible operativo. El alcance y el impacto de la liberación se evaluarían en función de la evolución del conflicto y del equilibrio del mercado en los días siguientes.

El contexto en que se desarrolla la iniciativa tiene como telón de fondo la guerra en Irán, que ha provocado interrupciones en el suministro y preocupación en grandes economías por la potencial escasez. El cierre parcial o total del estrecho de Ormuz figura entre los principales factores de alerta para el comercio global de hidrocarburos, ya que a través de esta vía marítima circula una proporción significativa del petróleo exportado a escala internacional.

En el plano diplomático, los responsables de Finanzas y Energía del G7 han intensificado contactos para explorar opciones preventivas. El enfoque de las conversaciones gira en torno a mantener el flujo de energía y a moderar el efecto inflacionario de los precios en las principales economías. CNBC señaló que la coordinación de políticas resulta determinante para garantizar una reacción eficaz ante los riesgos actuales.

La información aportada por CNBC subraya que, aunque los movimientos en el mercado reflejan nerviosismo, las iniciativas conjuntas como la liberación de reservas estratégicas se consideran herramientas viables para mitigar el impacto inmediato de crisis internacionales en el sector energético. La reunión prevista de los ministros de Energía marcará el próximo paso en la respuesta del G7 frente a las consecuencias de la guerra en Irán para el abastecimiento mundial de petróleo.

