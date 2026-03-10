La OMS afirma que 486 civiles han muerto en ataques israelíes contra el Líbano

Ginebra, 10 mar (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo que los ataques de Israel contra el Líbano han causado la muerte de 486 civiles, así como 1.313 heridos, de los que una parte importante son niños y mujeres.

El representante de esa organización en el Líbano, Abdinasir Abubakar, detalló -en un enlace por videoconferencia desde Beirut- que 84 niños y 44 mujeres han fallecido en esas circunstancias.

El conflicto que estalló en Irán, tras los bombardeos iniciales de Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero, se ha extendido a otros países de Oriente Medio, incluido Líbano, que está siendo extensamente atacado desde hace una semana por las fuerzas israelíes.

Además de las víctimas mortales entre menores y mujeres, la OMS señaló que 259 de los primeros y 280 de las segundas han resultado heridos.

Refugiados y trabajadores migrantes constituyen el 10 % de las víctimas.

Además, la OMS informó de que en el sector de la sanidad 56 recintos de atención de salud han sido afectados, incluyendo cinco hospitales que han quedado fuera de servicio, mientras que entre las víctimas hay 19 sanitarios.

Abubakar indicó que la OMS está apoyando el acceso a la atención hospitalaria de refugiados sirios heridos en la guerra y de las poblaciones migrantes, mientras que el Ministerio de Salud sigue garantizando la cobertura de los ciudadanos libaneses.

Asimismo, se están reforzando los sistemas de vigilancia de enfermedades y alerta temprana con el despliegue de personal de vigilancia en los refugios y el aumento de la capacidad de los centros de atención telefónica para la detección y la respuesta a cualquier brote infeccioso. EFE