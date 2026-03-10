La hermana de Kim Jong Un alerta de "terribles consecuencias" por las maniobras militares de EEUU y Corea del Sur

Kim Yo Jong, la hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, ha alertado este martes de "terribles consecuencias" por las maniobras militares de Estados Unidos y Corea del Sur, unas palabras que llegan tan solo un día después de que ambos países pusieran en marcha actividades de este tipo en las inmediaciones de la península de Corea.

En este sentido, ha lamentado que el mundo atraviesa un "momento crítico a nivel de seguridad", al tiempo que ha arremetido contra "actos temerarios por parte de enemigos internacionales", los cuales "solo llevarán a la destrucción de la estabilidad en la región".

Las maniobras, que incluyen unos 18.000 efectivos de las fuerzas estadounidense y surcoreanas, se extenderán durante unos diez días, con ejercicios aéreos, terrestres y marítimos. "No se trata de un juego militar sino de un simulacro de guerra agresiva que avanza mientras se planea una confrontación con Corea del Norte", ha aseverado Kim en un comunicado recogido por la agencia estatal norcoreana KCNA.

"Los enemigos siguen llamándolo anual y defensivo, pero da igual cuál sea la justificación o cuáles sean los elementos de esta maniobra coordinada, hay una clara naturaleza de confrontación en este simulacro de guerra puesto en marcha por los países más hostiles a las puertas de Corea del Norte", ha apuntado.

Es por ello que ha hecho hincapié en que esto "podría acarrear terribles consecuencias". "Los enemigos no deberían poner a prueba nuestra paciencia, voluntad y capacidad. Vamos a observar de cerca estas violaciones de la seguridad", ha manifestado, no sin antes aclarar que "se intentará contrarrestar cualquier amenaza estratégica a la seguridad del Estado".

"Seguiremos convenciendo a los enemigos de nuestra capacidad de contención y su fatalidad. Contaremos con un poder de destrucción terrible, ante el cual el enemigo no será capaz de responder", ha sostenido Kim, que ha subrayado que "la reciente crisis geopolítica global y los complejos acontecimientos internacionales demuestran que todas las maniobras militares de las tropas de campo (...) no presuponen distinción entre defensa y ataque, entrenamiento y guerra real".