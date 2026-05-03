Rusia ataca con 268 drones Ucrania y bombardea con un misil balístico Mikoláyiv

Berlín, 3 may (EFE).- Rusia atacó en las últimas horas Ucrania con 268 drones y bombardeó con un misil balístico Iskander-M la ciudad de Mikoláyiv, en el sur del país, según el parte de la Fuerza Aérea y las autoridades locales.

De acuerdo con la Fuerza Aérea, la pasada noche las fuerzas rusas atacaron con drones tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros desde territorio de la Federación Rusa y la ocupada península de Crimea y la parte ocupada de la región oriental de Donetsk el país invadido.

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La aviación, las tropas de misiles antiaéreos, unidades de guerra electrónica y sistemas no tripulados, así como grupos móviles de fuego de las Fuerzas de Defensa de Ucrania derribaron o neutralizaron un total de 249 drones en el norte, sur, oeste y este del país.

Sin embargo, el misil balístico impactó en Mikoláyiv, según el jefe de la Administración Militar Regional, Vitalí Kim.

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Éste indicó en un mensaje de su cuenta de Telegram que, como resultado del impacto de un misil balístico en la ciudad, hasta el momento hay dos personas heridas.

Berlín, 3 may (EFE).- Rusia atacó este domingo con un dron un automóvil civil en la ciudad ucraniana de Jersón, en el sur del país, causando la muerte de una persona, y bombardeó poco después una ambulancia, según la Fiscalía de la región homónima.

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Según dijo esta fuente en un mensaje en su cuenta de Telegram, como consecuencia de las heridas sufridas en el ataque contra el automóvil, un hombre de 60 años murió en el lugar, mientras que otras cinco personas resultaron heridas de diversa gravedad.

El vehículo transportaba a empleados de una empresa local.

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Poco después, se produjo un segundo ataque en el que una ambulancia resultó dañada, según la Fiscalía.

El personal médico no resultó herido.

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La Fiscalía de Jersón ha iniciado una investigación preliminar por la comisión de crímenes de guerra.