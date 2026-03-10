la fiscal general del Estado recurrirá la sentencia contra García Ortiz ante el Tribunal Constitucional

La reacción de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, fue decisiva en la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tras la condena de inhabilitación a Álvaro García Ortiz. Según informó TVE, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, señaló que su predecesor sigue contando con el respaldo institucional y profesional tanto de la Fiscalía como de compañeros del Ministerio, y remarcó asimismo la convicción del equipo de que la postura mantenida en el caso es la adecuada. La noticia relevante radica en que la Fiscalía recurrirá ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo que impuso inhabilitación al exfiscal general.

De acuerdo con lo publicado por TVE, Peramato explicó que María Ángeles Sánchez Conde le comunicó su propósito de interponer el recurso ante el Constitucional y que ella, en calidad de fiscal general, dictó un decreto para designar a Sánchez Conde al frente del procedimiento. La teniente fiscal ya había actuado como fiscal en el juicio contra García Ortiz, defendiendo la inocencia del exfiscal general y solicitando su absolución. Según detalló la propia fiscal general, el Ministerio Fiscal mantuvo una “posición absolutoria”, al considerar que los hechos por los que se juzgó a García Ortiz no constituyen delito. Afirmó que la Fiscalía sigue defendiendo esa perspectiva.

La entrevista ofrecida por Peramato en TVE fue la primera desde su nombramiento como jefa de la Fiscalía General del Estado. En ella, hizo referencia a la condena a su antecesor, remarcando que García Ortiz se ha convertido en el primer fiscal general condenado en España. Según reportó el medio, el Tribunal Supremo le impuso dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, en un caso relacionado con la difusión de información sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En relación al vínculo profesional y personal con García Ortiz, Peramato expuso que mantiene una relación de “apoyo absoluto” con él. Según consignó TVE, reconoció que ambos han conversado tras el fallo del Supremo, subrayando que ese respaldo mutuo responde a una visión institucional compartida. Destacó también la vocación y el compromiso del anterior fiscal general con la función que desempeñan en la Fiscalía General del Estado.

Al ser consultada sobre las posibles repercusiones reputacionales para el Tribunal Supremo tras la condena, Teresa Peramato minimizó ese impacto. Recordó, según recogió TVE, que en otras ocasiones hubo sentencias con posiciones no unánimes y la existencia de votos particulares no compromete el ejercicio judicial. La fiscal general indicó que la Fiscalía, en cumplimiento de sus responsabilidades, responderá jurídicamente a las sentencias que considera injustas utilizando los recursos disponibles, como en este caso, el amparo ante el Tribunal Constitucional.

TVE detalló que desde la dirección del Ministerio Fiscal se sostiene la defensa integral de la inocencia de García Ortiz y la confianza en que la interpretación jurídica que ha primado en el órgano será validada ante el Constitucional. El caso ha generado atención pública y jurídica, dado que se refiere a la actuación de un alto representante del Ministerio Fiscal y plantea un examen del régimen de responsabilidades de estos cargos en el contexto de revelación de secretos bajo el derecho penal español.