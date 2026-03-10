La Agencia Balcells recuerda a Bryce Echenique, "maravilloso contador de historias"

La casa editorial Planeta subrayó que el legado literario de Alfredo Bryce Echenique conservará un lugar permanente dentro de su catálogo, haciendo énfasis en elementos como la ironía y la ternura que caracterizaron la obra del escritor. Esta declaración se conoció tras el fallecimiento de Bryce Echenique a los 87 años, autor peruano ampliamente reconocido en el ámbito de las letras latinoamericanas.

Según informó Europa Press, la Agencia Balcells dedicó este martes un mensaje en la red social X para recordar la figura del escritor. En sus palabras, la agencia lamentó la muerte de quien consideraron “un gran amigo y uno de los grandes escritores hispanoamericanos de todos los tiempos”. La Agencia Balcells calificó a Bryce Echenique como un “narrador magistral y maravilloso contador de historias”, destacando la gran influencia que su obra tuvo tanto en lectores como en colegas del ámbito literario.

Como referente de la narrativa latinoamericana posterior al fenómeno editorial conocido como el boom, Bryce Echenique es autor de títulos emblemáticos. Entre ellos figura ‘Un mundo para Julius’, novela que recibió el Premio Nacional de Literatura de Perú y consolidó la presencia del autor en el panorama internacional. Además, escribió ‘La vida exagerada de Martín Romaña’ y ‘El huerto de mi amada’, obra por la que fue galardonado con el Premio Planeta en el año 2002.

Europa Press detalló que tanto instituciones literarias como editoriales han mostrado su pesar por el deceso del escritor. La Editorial Planeta, a través de un mensaje en la misma red social, despidió a Bryce Echenique con la frase: “Buen viaje, maestro de la nostalgia”. Esta expresión resumió el sentimiento de homenaje tanto a su trayectoria personal como al impacto que dejó en distintas generaciones de lectores y escritores.

La Agencia Balcells, que acompañó a Bryce Echenique durante su carrera profesional, insistió en el valor singular de su estilo narrativo y en la huella que deja su figura en la literatura contemporánea en español. Las reacciones recabadas por Europa Press reflejaron la magnitud de la contribución del autor a la cultura hispanoamericana, así como el aprecio y la admiración que sus obras siguen generando.

El reconocimiento a la trayectoria de Bryce Echenique provino de distintos sectores del mundo literario, ilustrando la influencia de sus historias y la conexión duradera que mantuvo con sus lectores. Tanto sus novelas premiadas como aquellos relatos menos conocidos integran un repertorio que, conforme a lo expresado por sus representantes y editores, continuará siendo referencia fundamental para quienes se acercan a la literatura en español.

Las menciones públicas difundidas por medios como Europa Press han puesto de relieve el perfil de Bryce Echenique como constructor de relatos signados por la ironía, la melancolía y el retrato social, elementos que forman parte esencial de su legado literario. La despedida de la Editorial Planeta y la Agencia Balcells documentó el consenso respecto a la relevancia y permanencia de su obra tras su fallecimiento.