Isa Pantoja se rompe al hablar de su ruptura con su madre y con Kiko Rivera: "Me tuve que posicionar"

Coincidiendo con el acercamiento de Kiko Rivera e Isabel Pantoja después de más de cinco años sin ningún tipo de relación -que ha confirmado el dj compartiendo en redes sociales una imagen con su madre con la canción 'Mi pequeño del alma' después de mantener una emocionante conversación telefónica en la que ambos se habrían pedido perdón y habrían expresado su deseo de reconciliarse y recuperar el tiempo perdido-, Isa Pantoja se ha sincerado en 'Decomasters' sobre su ruptura con su hermano después de los duros ataques que dedicó a su madre en 'Cantora: la herencia envenenada' en 2020.

A pesar de que el programa de reformas de TVE en el que participa la peruana con su marido Asraf Beno está grabado desde hace meses, el destino ha querido que justo cuando ha salido a la luz que la cantante de 'Se me enamora el alma' habría hablado con su hijo "por un motivo de suficiente peso como para que replantees la vida" -y que según la periodista Gema López estaría relacionado con un problema de salud-, y que entre sus planes estaría llamar a su hija para acercar posturas porque para ella sus dos hijos son iguales, ha sido en la entrega emitida este lunes cuando Isa se ha derrumbado al hablar de su nula relación con su madre y con su hermano.

Todo ha comenzado durante una conversación con Fiona Ferrer -que por cierto tan solo una semana después de llegar a 'Decomasters' en la repesca junto a Antonia Dell'atte han sido las expulsadas- sobre la presión mediática. "Cuando yo cumplí los 18 años estaba embarazada y estaba toda la prensa en la puerta de Cantora esperando mi primera imagen. Todo lo que decían de nosotros y mi hermano, que no ayudaba mucho, lo pasé mu mal", ha recordado la prima de Anabel Pantoja.

Ha sido entonces cuando Fiona le ha preguntado por Kiko, y visiblemente emocionada, ha revelado que no tienen relación "desde hace cuatro años. Él se enfadó con mi madre, habló cosas muy feas de ella y yo me tuve que posicionar. No porque mi hermano no tuviera razón, que tampoco lo sé, sino por las cosas tan fuertes que dijo de mi madre en la tele. Sentí que quizás estaba en lo correcto, pero no era la manera".

"Lo que es curioso es que tú no los elegiste a ellos, pero ellos te eligieron a ti", le ha respondido la socialité, provocando que Isa rompiera a llorar. "Tú no tienes culpa de nada", ha intentado consolarla Asraf mientras Fiona, abrazándola, ha afirmado que "estoy segura de que esto se va a arreglar en algún momento. La vida da muchas vueltas". "Y sino no pasa nada" ha sentenciado su marido, ya que ahora ha formado su propia familia junto a él y sus dos hijos, Albertito y Cairo.

Poco después, y ya recuperada del disgusto, Antonia Dell'Atte ha aconsejado a la influencer que se corte el pelo para hacer "un cambio radical de toda tu vida del pasado, tú lo necesitas". "Yo sé que tu madre volverá a abrazarte. Si te cortas el pelo, y tú haces tu vida y no la nombras nunca más, te va a valorar más y el pasado quedará atrás y te vendrán cosas muy buenas", ha comentado convencida.

"Te has alejado de un mundillo que no te pertenece. Muchos te han utilizado y te han chupado la sangre, como han hecho conmigo. Esta niña ha sufrido mucho, como sufrimos muchos y ella todavía no quiere cortar con el pasado, está todavía atada", ha opinado la italiana.