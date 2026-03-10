Agencias

Irán niega planes para atacar fuerzas de EEUU previos a la ofensiva sorpresa lanzada contra su territorio

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha negado este martes que su país hubiese planeado ataques contra fuerzas estadounidenses y ha considerado que estas acusaciones solo pretenden "justificar" la ofensiva sorpresa lanzada hace once días por Estados Unidos e Israel contra Teherán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses de Washington en países del golfo Pérsico.

"La afirmación de que Irán planeaba atacar a Estados Unidos o a las fuerzas estadounidenses, ya fuera de forma preventiva o anticipatoria, es una mentira absoluta y descarada", ha asegurado en redes sociales.

El jefe de la diplomacia iraní ha apuntado en el mismo mensaje que el "único propósito de esa mentira es justificar la Operación Error Épico", renombrando así la denominada Operación Furia Épica, que ha descrito como "una aventura fallida diseñada por Israel y pagada por los estadounidenses de a pie".

Poco antes, Araqchi ha denunciado en redes sociales que Washington está difundiendo informaciones falsas "para manipular los mercados". "Eso no los protegerá del tsunami inflacionario que han impuesto a los estadounidenses", ha agregado, antes de asegurar que "los mercados se enfrentan al mayor déficit de la historia: mayor que el embargo petrolero árabe (1973), la Revolución Islámica de Irán (1979) y la invasión de Kuwait (por Irak, en 1990) juntos".

