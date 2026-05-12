Argentina, China, Turquía y EAU, nuevos polos de atracción para la enseñanza superior

París, 12 may (EFE).- Argentina, China, Turquía y Emiratos Árabes Unidos (EAU) son cuatro de los nuevos destinos emergentes para los estudiantes inscritos en programas internacionales de enseñanza superior, según un informe publicado este martes por la Unesco.

El informe 'Tendencias globales de la Enseñanza Superior' constata que la irrupción de esos países desafía la predominancia histórica de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Alemania, Canadá, Rusia y Francia que siguen, en todo caso, como el principal polo de atracción de universitarios extranjeros.

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Estos siete países todavía concentran alrededor de la mitad (49 %) de los 7,3 millones de estudiantes inscritos en programas de movilidad en el mundo (solo en torno al 3 % del total de estudiantes globales).

Argentina se ha convertido en el principal destino dentro de América Latina y el Caribe.

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En 2023, recibió a 126.566 estudiantes internacionales, lo que representa cerca del 5 % del total de su matrícula en educación superior.

La mayoría de estos estudiantes proceden de la misma región, en particular de Brasil, Perú, Colombia, Bolivia y Paraguay.

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China no solo es el principal emisor de estudiantes, sino que se ha consolidado como el principal país anfitrión dentro de la región de Asia Oriental y el Pacífico, mientras que en los EAU el número de estudiantes internacionales aumentó cinco veces, alcanzando los 237.034 en 2023 frente a los 54.162 que recibía en 2012.

Turquía, por su parte, ha registrado el crecimiento más espectacular, multiplicando por más de seis su número de estudiantes internacionales, al pasar de 38.590 estudiantes en 2012 a 244.027 en 2022.

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Como comparación, Francia, uno de los destinos tradicionales de los universitarios extranjeros y octavo en el ránking mundial, acogió en 2023 un total de 276.217 estudiantes, registrando un crecimiento en la última década del 20 %, inferior al de Turquía o EAU.

La Unesco atribuye el crecimiento de estos países emergentes a diversos factores, entre ellos la proximidad geográfica, la afinidad cultural, los menores costos de vida y las políticas estatales activas.

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Sin embargo, en los países del Norte Global se han endurecido, por norma general, las normas para admitir estudiantes foráneos.

El número de estudiantes de enseñanza superior en el mundo se ha más que duplicado en los últimos 20 años, alcanzando casi 269 millones en 2024.

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Pero "persisten grandes disparidades" por regiones, alertó la Unesco, ya que en Europa y América del Norte el 80 % de la población en edad de cursar estudios superiores está matriculada, pero esa tasa es solo del 9 % en el África Subsahariana.

La organización resalta la representación femenina superaba a la masculina en los niveles de grado (52 %) y maestría (55 %), pero siguen estando subrepresentadas en los niveles de doctorado, al representar el 47 % de las matrículas.

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"Esta expansión no siempre se traduce en oportunidades equitativas, lo que subraya la necesidad de modelos de financiación innovadores para ofrecer una educación superior de calidad e inclusiva", lamentó el director general de la Unesco, Jaled Al Anani.

En el capítulo del bienestar docente, el informe detalla una degradación de las condiciones laborales de los profesores, así como una caída de la libertad académica.

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De los países y territorios participantes, 34 habían registrado un declive en la última década, mientras que solo ocho han mostrado mejoras. EFE