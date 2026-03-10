Google incorpora más funciones de Gemini para Google Docs, Drive, Hojas de cálculo y Presentaciones

Google ha anunciado una nueva serie de funciones de Gemini en Google Docs, Drive, Hojas de Cálculo y Presentaciones, en las que la inteligencia artificial (IA) ayudará a los usuarios a trabajar de una forma más rápida y eficaz.

La compañía continúa con la expansión de su inteligencia artificial en su gama de aplicaciones y servicios, donde ya está integrada como asistente personal de Gmail desde el pasado mes de enero. En este caso, Google ha decidido continuar esta integración dentro de otras aplicaciones que componen Google Workspace (Drive, Docs, Hojas de cálculo y presentaciones).

Google ha indicado en su blog que esta batería de funciones ya se encuentra disponible en fase beta, pero por el momento están restringidas a los suscriptores de AI Ultra y Pro en Estados Unidos.

GOOGLE DOCS

En lo que respecta a Google Docs, Gemini será capaz de generar un primer borrador personalizado en segundos. Para ello, los usuarios deben escribir en el panel lateral o la barra inferior qué tipo de contenido quieren escribir. Por ejemplo, "redactar un acta de reunión para la junta de vecinos".

Por otra parte, también puede pulir y perfeccionar otros textos, resaltando secciones concretas o ajustándose a un contexto, por ejemplo "haz que este documento suene más profesional con un tono más contundente"

Por último, los usuarios pueden usar las funciones de "adaptar estilo de escritura" para unificar el estilo de todo el documento, o "adaptar formato de documento" para que imite un estilo externo. Por ejemplo, "Imita el formato del itinerario de viaje que tengo en mi correo electrónico".

HOJAS DE CÁLCULO

Gemini puede crear organizar y editar hojas de cálculo completas mediante lenguaje natural, para que los usuarios puedan explicarle a Gemini el contenido y su objetivo. Por ejemplo: "Quiero organizar una mudanza. Crear una lista para comprobar que he empaquetado todas las cajas por habitación, una lista de contactos para los servicios y una hoja de cálculos para los gastos de la mudanza".

Recopilando toda la información, Gemini es capaz de crear un documento desde cero, añadiendo tablas, paneles y cualquier mejora sugerida por el usuario para entender mejor el contenido.

Además, también se integra la función 'rellenar con Gemini', con la que la inteligencia artificial puede generar texto, categorizar datos o acceder a información en tiempo real desde la Búsqueda de Google.

Asimismo, Gemini puede gestionar tareas anaíticas avanzadas, como problemas de optimización que requieren fórmulas manuales complejas o herramientas de terceros.

PRESENTACIONES

Gemini también estará más presente en las Presentaciones de Google para generar diapositivas, diagramas editables o incluso presentaciones enteras adaptándose al diseño y formato que pida el usuario.

Además, Gemini podrá adaptar el estilo de una diapositiva al resto de la presentación, ajustando los colores o la cantidad de elementos que aparecen.

Aunque Gemini puede crear diapositivas desde cero, la función de crear las presentaciones completas estará disponible próximamente. La vicepresidenta de Producto de Google Workspace, Yulie Kwon Kim, ha indicado en el blog que están trabajando por implementar esta función para crear una presentación pulida a raíz de un comando simple, como podría ser "crear una presentación de 8 diapositivas para mi próximo viaje a Roma".

GOOGLE DRIVE

Por último, Gemini también ayudará a los usuarios a realizar búsquedas dentro de los archivos de Google Drive con descripciones generales, en lugar de palabras clave. De esta forma, se mostrará un resumen generado por IA en la parte superior de los resultados, con los puntos más destacados sobre la búsqueda, evitando tener que abrir el documento en sí.

Además, Gemini puede profundizar en la búsqueda, mediante la recopilación de información en Drive, pero también documentos, correos, calendarios y web con la función 'Pregunta a Gemini en Drive'. Por ejemplo, un usuario puede seleccionar todos sus archivos de Drive y pregunarle a Gemini "¿Qué debo preguntarle a mi asesor fiscal antes de presentar la declaración de la renta de este año?", para que la IA de Google redacte una respuesta con todos los detalles recopilados.