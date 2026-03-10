Gobierno japonés propone permisos electrónicos de viaje y subir las tasas de los visados

Tokio, 10 mar (EFE).- El Gobierno japonés aprobó este martes una propuesta para solicitar permisos electrónicos de viaje a los ciudadanos que no necesitan un visado para visitar el país, y para aumentar las tasas de renovación de visados para los residentes extranjeros, en pleno debate sobre la inmigración y el sobreturismo en el archipiélago.

La propuesta deberá ser aprobada aún en el Parlamento (donde la coalición gobernante ostenta la mayoría absoluta en la Cámara Baja, la más importante) para entrar en vigor, recoge la agencia de noticias japonesa Kyodo.

En concreto, el Ejecutivo liderado por la conservadora Sanae Takaichi quiere implementar un sistema similar a la ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje, en inglés) estadounidense, que obliga a los ciudadanos de los países con un acuerdo de exención de visados a rellenar un formulario electrónico antes de viajar, además de pagar una tasa.

Los ciudadanos de hasta 74 países pueden visitar Japón durante un período de 90 días sin solicitar un visado. El nuevo sistema, bautizado como JESTA, les obligará sin embargo a informar de la razón del viaje o los lugares en los que planean quedarse antes de viajar al país.

Según las autoridades, el sistema pretende evitar casos de empleo ilegal o terrorismo.

Además, la propuesta del Ejecutivo para enmendar la ley de inmigración contempla elevar significativamente las tasas de renovación de visados para residentes extranjeros y para solicitar la residencia permanente.

Según Kyodo, actualmente, la tasa base para renovar los visados de residencia temporal es de 6.000 yenes (unos 33 euros), y de 10.000 yenes (55 euros) para solicitar la residencia permanente.

La enmienda eleva el techo de la tasa de renovación de visados temporales hasta 100.000 yenes (546 euros), y hasta 300.000 (1.637 euros) la de residencia permanente.

"Al exigir a los extranjeros que asuman una parte justa de los costos necesarios para una gestión justa de la entrada, la salida y la residencia, pretendemos fortalecer y ampliar aún más las medidas destinadas a lograr una sociedad ordenada e inclusiva", explicó en una rueda de prensa el ministro de Justicia japonés, Hiroshi Hiraguchi, en declaraciones recogidas por la televisión pública NHK.

Según Kyodo, de aprobarse la enmienda en el Parlamento, las nuevas tasas para los visados empezarían a aplicarse a partir de este año, mientras que el sistema JESTA entraría en vigor a partir de 2028. EFE