Elena Tablada deja entrever que está de nuevo enamorada: "No lo voy a sacar en redes sociales"

Premiada como 'madre del año' en la edición del año pasado de los Premios Fearless, Elena Tablada no se ha perdido este lunes la entrega de los galardones otorgados por la revista Fearless en una velada inolvidable que ha tenido como escenario el Teatro Magno de Madrid, y que en esta ocasión han distinguido a rostros de la talla de Ana Rosa Quintana, Mar Flores, o Violeta Mangriñán como referentes del emprendimiento, la valentía y la fuerza en sectores como el arte, la comunicación o la moda.

Encargada de entregar un premio a la diseñadora Yaisa Canosa, a la que ha homenajeado luciendo su particular versión de un traje con una blazer-vestido estructurada, camisa blanca y corbata de raya diplomática, la ex de David Bisbal ha sorprendido al insinuar que está de nuevo enamorada tras su tormentosa separación de Javier Ungría en el verano de 2022.

"Hay tiempo para el amor. Sí, amor de pareja claro. Ahora actualmente estoy muy feliz, muy feliz" ha confesado cuando la prensa le ha preguntado si su faceta de mamá de Ella y Camila le dejaba tiempo para su vida sentimental, respondiendo con un enimágtico "no... pero estoy muy feliz" a si hay alguien especial.

Ante si haría pública su relación, Elena ha reconocido que "no lo sé", añadiendo que "lo que sí sé es que no lo voy a sacar en redes sociales". "Y bueno, tampoco tiene. Entonces, eso es un punto muy a favor, que un hombre no tenga redes sociales demuestra mucho que clase de hombre es" ha revelado descubriendo así que efectivamente hay alguien especial en su vida aunque segundos antes lo negaba sin mucha convicción.

Cambiando de tema, la diseñadora ha dedicado unas emotivas palabras al padre de David Bisbal, José, tras su reciente fallecimiento. "Aparte de que Pepe era, es porque esté donde esté sigue estando, el abuelo de mi hija, yo a Pepe le quería mucho. Fueron muchos años disfrutando de él y bueno, por eso, eso es una enseñanza de que todos nos vamos. Entonces, mientras que estamos aquí es cuando hay que quererse, hay que demostrarlo, hay que decirnos lo que nos queremos, hay que respetarnos" ha comentado emocionada.

De ahí que se haya mostrado más conciliadora con Javier Ungría, del que ha asegurado que "las cosas están bien ahora, como están están perfectas". "Todo llegará, no lo sé si llegará o no, pero lo intentaremos. Yo por mis dos hijas hago lo que sea" ha afirmado rotunda, evitando comparar su relación con su exmarido con la que tiene con Bisbal porque "tampoco son la misma persona".

