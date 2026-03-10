El previsto viaje de Trump a China se limitará a Pekín por su ajustada agenda, según medio

Pekín, 10 mar (EFE).- La visita que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto realizar a China a finales de este mes se limitará a Pekín y no incluirá paradas en otras ciudades del país debido a su ajustada agenda y a cuestiones de seguridad, informó el diario hongkonés South China Morning Post.

Según varias fuentes citadas por el rotativo y conocedoras de los preparativos, equipos de trabajo estadounidenses llegaron a la capital china a comienzos de marzo y los trabajos para organizar la cumbre han entrado ya en su "fase final".

Según esas fuentes, Trump no viajará a ninguna otra ciudad durante su estancia en China, pese a que inicialmente se había estudiado un itinerario más amplio, similar al de recientes visitas de mandatarios como el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; o el primer ministro británico, Keir Starmer, que además de Pekín viajaron a Chengdu, Hangzhou y Shanghái, respectivamente.

Sin embargo, esa opción quedó descartada por la falta de margen en la agenda del presidente estadounidense.

"Desafortunadamente, su agenda es muy ajustada. No hay espacio para incluir una visita a una segunda ciudad", señaló una de las fuentes citadas por el medio.

La Casa Blanca ha indicado previamente que Trump viajará a China entre el 31 de marzo y el 2 de abril, en lo que sería la primera visita al país asiático de un presidente estadounidense en ejercicio desde 2017, cuando el propio Trump visitó el gigante asiático durante su primer mandato.

Según el rotativo hongkonés, las recientes tensiones internacionales derivadas de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán han tenido un impacto "muy limitado" en los preparativos de la cumbre.

Las fuentes citadas indicaron que ambas partes consideran que la relación entre China y Estados Unidos es "la relación bilateral más trascendental del mundo en la actualidad" y que tanto Trump como el presidente chino, Xi Jinping, mantienen el interés en celebrar el encuentro.

Pekín no ha confirmado por ahora la visita, si bien el canciller chino, Wang Yi, instó el pasado domingo a "realizar preparativos exhaustivos" y "crear un entorno adecuado" en las relaciones bilaterales, en una posible referencia velada al viaje.

Ambos países mantienen en principio una tregua comercial en vigor desde octubre pasado, tras la reunión celebrada en la ciudad surcoreana de Busan, aunque persiste la incertidumbre sobre su evolución después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos examinara recientemente la base legal de algunos de los aranceles impuestos por la administración Trump.

En ese contexto, el South China Morning Post avanzó la semana pasada una posible sexta ronda de negociaciones comerciales entre Washington y Pekín a finales de esta semana en París, aún sin confirmación oficial, mientras el entorno geopolítico se ha tensado además tras la escalada en Oriente Medio derivada de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, condenados por China. EFE