El consejo de Fnac Darty apoya la OPA lanzada por el multimillonario checo Daniel Kretínsky

El consejo de administración de Fnac Darty ha emitido una opinión motivada "favorable y unánime" respecto de la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada el pasado mes de enero por EP Group, firma del multimillonario checo Daniel Kretínsky, que valora al grupo francés de distribución minorista en unos 1.100 millones de euros.

De este modo, el consejo de administración de la multinacional especialista en productos culturales, electrónica de consumo y electrodomésticos, que desde 2017 dirige el español Enrique Martínez, recomienda que los accionistas y titulares de OCEANEs (obligaciones convertibles en acciones) de Fnac Darty acudan a la oferta.

En este sentido, el órgano de gobierno de la compañía consideró que la implementación de la propuesta proporcionaría a los accionistas que decidan vender sus acciones "una oportunidad de liquidez inmediata a un precio de 36 euros por acción", incluyendo el dividendo de 2025, lo que representa una prima del 19% sobre el último precio de cierre de la acción antes del anuncio de la OPA.

La adquisición sigue sujeta a la revisión de la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) y se espera, dependiendo de la decisión del supervisor, que pueda completarse durante el segundo semestre de 2026.

"A lo largo de los años, hemos construido una relación de confianza con EP Group, el mayor accionista del grupo desde 2023 a través de su filial Vesa Equity Investment, que nos permitió llevar a cabo la adquisición transformadora de Unieuro", ha indicado Enrique Martínez, consejero delegado de Fnac Darty.

"La opinión motivada del consejo de administración confirma los méritos de este proyecto, especialmente para la compañía y sus empleados, y refleja un renovado apoyo a nuestro plan estratégico a largo plazo", ha añadido.

EP Group lanzó el pasado mes de enero una oferta por el 100% de la cadena francesa, de la que ya controla el 28,5% a través de la filial Vesa Equity Investment. La transacción se ejecutará si se supera el 50% del capital social de Fnac Darty.

La firma vinculada a Kretínsky aseguró entonces que no modificará la política de dividendos y que acelerará la estrategia ya delineada por la compañía de prosperar la compra.

EP Group es socio de Eroski en Caprabo a través de la sociedad Supratuc 2020, donde ambas partes tienen una participación paritaria del 50% en el negocio de Caprabo y de Eroski en Baleares.