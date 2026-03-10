Eddie Howe: "El empate del Barça es un golpe muy duro para nosotros"

Eddie Howe enfatizó los aspectos positivos del desempeño del Newcastle United frente al FC Barcelona y sostuvo que, pese al impacto del empate conseguido por el club catalán en los minutos finales, su equipo debe seguir creyendo en sus posibilidades para el partido de vuelta. Según informó el medio de comunicación, el técnico inglés calificó el resultado como un castigo inesperado, considerando el trabajo colectivo de sus jugadores durante la mayor parte del encuentro. El empate (1-1) se produjo en los últimos instantes del primer duelo de los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en St James' Park, y representó un resultado difícil de digerir para Howe y su plantilla.

Tal como publicó la misma fuente, Howe explicó que su equipo se encontraba defendiendo la última jugada cuando encajó el gol del Barcelona, lo que supuso “un golpe muy duro” porque creían haber controlado el partido prácticamente hasta el cierre. El entrenador inglés señaló la importancia de no distraerse por lo ocurrido y de centrarse en preparar el próximo desafío. Howe insistió en que la actuación del Newcastle fue sólida en varios aspectos y recalcó que sus dirigidos lograron minimizar el peligro generado por el equipo azulgrana durante buena parte del enfrentamiento.

El medio detalló que Howe valoró especialmente la disciplina defensiva exhibida por sus futbolistas, así como la capacidad para mantener la posesión en diferentes fases del duelo. “La mentalidad para defender nuestra portería fue muy buena. Creo que neutralizamos muchas de sus fortalezas y también atacamos bastante bien, así que estuvimos bien con el balón”, expresó el estratega. Howe compartió que el encuentro constituía una de las mejores presentaciones de su equipo en lo que va de la temporada, lo que refuerza la confianza de cara a la revancha.

De acuerdo con declaraciones recogidas por la fuente, el entrenador del Newcastle United instó a mantener el espíritu positivo y a no perder la confianza pese al desenlace de la ida. Howe destacó la adaptación de su equipo ante las circunstancias y la evolución en su rendimiento frente al Barcelona, recordando el enfrentamiento previo durante la fase de grupos de este mismo torneo europeo, cuando el Newcastle perdió por un marcador ajustado de 1-2. Según Howe, ese antecedente, sumado a la reciente igualdad, demuestra que su escuadra ha crecido y cuenta con argumentos competitivos para enfrentar la vuelta en el Spotify Camp Nou.

Durante el análisis posterior al encuentro, Howe reconoció la capacidad del Barcelona para aprovechar las oportunidades y sentenció que el resultado fue más frustrante por haberse producido a instantes de la conclusión. No obstante, reafirmó que la serie continúa abierta y que el Newcastle buscará aprovechar sus opciones en el próximo compromiso. El entrenador insistió en que el partido de vuelta presentará distintas circunstancias y recalcó la necesidad de “creer” en la posibilidad de superar al conjunto catalán.

Según consignó el medio, Howe elogió la fortaleza mental del plantel y la respuesta colectiva ante la adversidad, señalando que el equipo inglés había hecho méritos suficientes para sacar un mejor resultado en su estadio. El cuerpo técnico y los jugadores del Newcastle enfocarán ahora todos sus esfuerzos en preparar la cita decisiva en territorio catalán, conscientes de la dificultad que representa el escenario, pero convencidos de haber demostrado capacidad para disputar la eliminatoria de igual a igual ante uno de los rivales más exigentes del continente.