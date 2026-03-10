Agencias

Anagrama despide a Bryce Echenique y a su "humor, memoria y fragilidad": "Nos honra haber sido sus editores"

La editorial catalana Anagrama, encargada de editar al peruano Alfredo Bryce Echenique en España, ha despedido al autor que ha fallecido este martes a los 87 años.

"Bryce supo convertir el humor, la memoria y la fragilidad humana en literatura extraordinaria. Nos honra haber sido sus editores", ha asegurado el sello en un comunicado recogido por Europa Press.

Bryce Echenique es uno de los referentes de la generación post-boom de la narrativa latinoamericana y su obra abarca novela, cuento, ensayo y memorias.

Así, es autor de obras como 'Un mundo para Julius', novela con la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Perú en 1972, y 'El huerto de mi amada', galardonada con el Premio Planeta en 2002.

A estos títulos se suman otras obras como 'La vida exagerada de Martín Romaña' y 'El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz', entre otros.

Anagrama ha calificado la obra del escritor -"uno de los grandes narradores de la literatura en español"- como "singular, viva e inconfundible".

