AMP. La jueza del 'caso Supercopa' imputa a expresidente y gerente de La Cartuja por supuesto beneficio ilícito

La jueza del 'caso Supercopa' ha declarado como investigados al expresidente de la empresa del Estadio La Cartuja de Sevilla (ECSSA) y ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, y al gerente, Daniel Oviedo, por presunto beneficio ilícito en obras de reforma del complejo deportivo.

Según un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 4 de Majadahonda (Madrid) ha autorizado la incautación de "cuantos efectos electrónicos, telemáticos o informáticos" de ambos investigados para que sean analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lo pedía en un último informe aportado a la causa.

Y para aclarar si hubo un "posible beneficio económico obtenido ilícitamente", permite también "el acceso, visionado y, si procede, análisis y copiado del contenido de los servicios de banca online o remota de cuantas entidades bancarias se hallen".

La instructora Delia Rodrigo señala la "participación directa" de Arrabal y Oviedo, como presidente y gerente de ECSSA respectivamente, en las relaciones entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la constructora Gruconsa para la adecuación del estadio sevillano a distintas competiciones deportivas.

A la vez, apunta a la adquisición de bienes inmuebles por parte de Arrabal y Oviedo "tan solo unos meses después de la adjudicación de ECSSA a Gruconsa de los expedientes de adecuación del estadio" para cumplir los requisitos que le permitiera albergar partidos de la Eurocopa de fútbol de 2021.

La jueza indica que Arrabal, junto con su mujer, adquirió en septiembre de 2021 un inmueble en Málaga por 343.500 euros, y que Oviedo, en noviembre del mismo año, compró uno en Sevilla por 181.000 euros.

Y destaca que tanto Arrabal como Oviedo "ostentarían o habrían ostentado cargos administrativos en distintas mercantiles, la mayoría de ellas vinculadas al sector de la construcción".

La jueza recuerda que en esta causa investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales, abierta por los posibles retornos económicos irregulares derivados de las negociaciones con Arabia Saudí para la celebración en aquel país de la Supercopa de España masculina de fútbol.

Esos beneficios, añade, podrían haber favorecido al expresidente de la RFEF Luis Rubiales y a directivos y empleados, así como a determinados colaboradores externos, por la posible concesión de terrenos en el país árabe para la explotación hotelera.

LAS OBRAS BAJO SOSPECHA

Según el auto, el Comité Ejecutivo de la UEFA decidió en abril de 2021 que el Estadio La Cartuja fuera la nueva sede española para la Eurocopa, en sustitución de Bilbao. Tras el anuncio oficial, ECSSA solicitó a la Junta de Andalucía una subvención excepcional "por razón de interés público y social" que la Consejería de Educación y Deportes autorizó por un importe de 4.956.000 euros.

Días después, el 7 de mayo, Arrabal firmó como presidente del Consejo de Administración de ECSSA un documento en el que justificaba la puesta en marcha de expedientes de contratación de obras y servicios vinculados tanto un convenio de asistencia técnica y asesoramiento firmado con la RFEF como a la subvención de la Junta.

Tras la "insuficiencia" de medios declarada por ECSSA para acometer los trabajos, "se reconoció la necesidad de recurrir por concurso" a empresas del sector que pudieran garantizar la "correcta ejecución" de las actuaciones. Finalmente, dos expedientes fueron adjudicados a Gruconsa, indica la magistrada, que precisa que la empresa reflejó en los expedientes su intención de garantizar, en lo posible, los principios de publicidad, concurrencia e igualdad.

Así, Arrabal firmó el 28 de mayo el acuerdo de inicio de los expedientes relacionados con la tematización de la sala de prensa y la adecuación de la zona deportiva por 88.061,99 euros y 816.798,24 euros, respectivamente. Y el mismo día, Oviedo, como gerente de ECSSA y responsable de las contrataciones, firmó la memoria justificativa para la licitación de los dos expedientes, de acuerdo con el auto.

La jueza apunta que las obras relativas a los sistemas de control de accesos e iluminación habrían generado una facturación a la empresa de 2.342.143,87 euros más 122.434,96 euros, "todo ello como consecuencia de sus relaciones con la RFEF", señala la magistrada.

Respecto a la asunción del gasto de los trabajos, la jueza observa que, aunque la RFEF asumió el pago de las facturas, "en repetidas ocasiones" se imputa dicha responsabilidad a ECSSA.

"No obstante, al no tener ésta capacidad para licitar los trabajos en tiempo y forma, desde la RFEF se trató de desvincular las adecuaciones de la Eurocopa con el objetivo de enmarcarlas en el Convenio de Selecciones, y así poder justificar la asunción del gasto en primera instancia, y la restitución del mismo por parte de ECSSA mediante la cesión del 10% del taquillaje de los partidos correspondientes a dicho convenio", puntualiza.

GRUCONSA DEFIENDE SU ACTUACIÓN

Tras la resolución judicial, fuentes de Gruconsa han indicado a Europa Press que la empresa ha ejecutado y entregado los encargos de rehabilitación en tiempo y forma a la RFEF, añadiendo que en todo momento ha confiado en la gestión interna de la federación respecto a sus procedimientos de contratación y auditoría interna.

Las mismas fuentes han expresado que el conjunto de los trabajos realizados a la RFEF supone un 2,7% de la facturación total de la empresa entre 2019 y 2023, que superó los 118 millones de euros, IVA no incluido.

Respecto a esos trabajos, han mencionado que Gruconsa realizó obras de rehabilitación de instalaciones a instancias de la RFEF esos años por más de tres millones de euros, IVA no incluido, indicando que se limitó a ofertar a precios de mercado.

La mayor parte de ese dinero correspondió --han explicado-- a la instalación de luces, vestuarios y reforma de los accesos del público en el estadio sevillano, así como a un estudio de urgencia destinado a adaptar a la legalidad la ciudad deportiva de Las Rozas (Madrid).

Sobre el Estadio La Cartuja, esas fuentes han trasladado que la adjudicación a Gruconsa se llevó a cabo por la vía de urgencia porque las obras debían realizarse en el plazo de un mes.

La compañía solo se encargó --han mencionado-- de remodelar el estadio para, principalmente, los tornos de entrada y la instalación de la iluminación del recinto deportivo, algo que tienen como especialidad, así como la sala de prensa, incidiendo en que no fue la única empresa que llevó a cabo dichas obras de rehabilitación.

Desde la constructora han subrayado igualmente que todos los pormenores serán explicados cuando sus directivos sean llamados a declarar por la jueza.