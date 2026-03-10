(AMP) Aramco avisa de consecuencias "catastróficas" para los mercados si se prolonga el cierre de Ormuz

La interrupción del tráfico marítimo por el estratégico estrecho de Ormuz ha generado una reacción en cadena que afecta a sectores esenciales como el transporte, la automoción, la aviación y la agricultura, mientras los inventarios de crudo a nivel mundial se encuentran en su punto más bajo en cinco años, lo que incrementa el riesgo de reducción acelerada del suministro. Según detalló la agencia Europa Press, el presidente y consejero delegado de Saudi Aramco, Amin H. Nasser, advirtió sobre posibles consecuencias catastróficas en los mercados energéticos internacionales si no se reanuda rápidamente el flujo de exportaciones petroleras a través de este paso clave, severamente impactado tras los recientes ataques en Oriente Medio.

Durante la presentación de los resultados anuales de Saudi Aramco, Nasser insistió en la urgencia de normalizar el transporte a través de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el comercio global de petróleo, especialmente después de los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel sobre Irán. El directivo de la mayor compañía petrolera del mundo sostuvo que “habría consecuencias catastróficas para los mercados petroleros mundiales cuanto más se prolongue la perturbación”, según publicó Europa Press. También remarcó la gravedad sin precedentes de la situación geopolítica actual, calificándola como la mayor crisis que ha afrontado la industria regional de petróleo y gas.

Aramco explicó que además de los problemas en el transporte marítimo y los seguros, la crisis afecta a más sectores, entre ellos la aviación, la agricultura y la industria automotriz. Según reportó Europa Press, esta nueva escalada de tensiones ha situado a la empresa ante un escenario en el que los inventarios globales podrían caer aún más rapidamente en las próximas semanas, lo que añadiría presión sobre los precios y el abastecimiento en los mercados.

Amin H. Nasser aseguró que la empresa mantiene comunicación constante con clientes y socios en Arabia Saudí y a nivel internacional y que está colaborando con agencias gubernamentales para manejar la situación. Según consignó Europa Press, el directivo puso énfasis en que Aramco cuenta con planes de contingencia ante escenarios complejos y apunta a garantizar el suministro a pesar del entorno incierto. Explicó: “En los próximos días, seguiremos centrados en la seguridad y trabajaremos arduamente para cumplir con nuestros compromisos, gracias a nuestros empleados de Aramco, altamente capacitados y resilientes, así como a nuestros socios, clientes y al Gobierno”.

En el terreno económico, Saudi Aramco registró un beneficio neto atribuible de 92.811 millones de dólares (80.228 millones de euros) en el ejercicio 2025, cifra que representa una caída del 11,6% respecto al año anterior, debido principalmente al descenso de los precios del crudo. Europa Press detalló que el precio promedio del barril se situó en 69,2 dólares en 2025, frente a los 80,2 dólares de 2024. En el último trimestre del año el precio descendió aún más, hasta los 64,1 dólares por barril, lo que equivale a un retroceso interanual del 12,3%.

Los ingresos totales del grupo también experimentaron una reducción del 7,2% durante el pasado ejercicio, alcanzando los 445.654 millones de dólares (385.232 millones de euros), señala el informe de resultados publicado este martes y recogido por Europa Press. Aramco atribuyó esta caída no solo al menor precio del crudo, sino también a la baja de precios en productos refinados y en el segmento químico, si bien los mayores volúmenes vendidos mitigaron en parte el descenso.

En el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2025, Aramco obtuvo un beneficio neto de 17.768 millones de dólares (15.359 millones de euros), un 20,5% menos que en el trimestre equivalente del año anterior, con ingresos trimestrales que sumaron 111.010 millones de dólares (95.959 millones de euros), un 2,9% menos, según reflejó Europa Press. El consejo de administración de Aramco aprobó un dividendo base de 21.146 millones de dólares (18.279 millones de euros) correspondiente al último trimestre, cifra que implica un incremento del 4,2% frente al año previo, mientras que el dividendo asociado al rendimiento cayó hasta los 219 millones de dólares (189 millones de euros), una caída del 98%.

En el acumulado anual, la distribución de dividendos base ascendió a 84.577 millones de dólares (73.110 millones de euros), un 4,2% más que en 2024. En contraste, el reparto por rendimiento anual cayó sustancialmente hasta los 876 millones de dólares (757 millones de euros), en comparación con los 43.092 millones de dólares (37.250 millones de euros) otorgados el año pasado, informó Europa Press.

Durante la presentación de los resultados, Amin H. Nasser subrayó ante los medios que Aramco alcanzó un “sólido crecimiento y sólidos flujos de caja en 2025, lo que reforzó la confianza en nuestra estrategia”, destacando la disciplina en la asignación de capital y la estructura de costes como fortalezas ante la volatilidad global. Añadió: “Tras otro año de demanda récord de petróleo en 2025, creemos que las inversiones continuas en nuestras operaciones nos posicionan bien para el futuro”.

Europa Press detalló que la situación actual exige respuestas rápidas tanto a nivel industrial como político para evitar una crisis energética de escala mundial. La normalización de las rutas marítimas en Ormuz aparece en el centro de las preocupaciones tanto de los grandes exportadores como de los mercados internacionales, mientras la industria sigue atenta a la evolución del conflicto regional y su posible impacto en la estabilidad del suministro global de petróleo.