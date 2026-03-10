Al menos doce muertos en ataque israelíes en dos gobernaciones del sur de Líbano

Al menos doce personas han muerto y una veintena han resultado heridas en ataques israelíes perpetrados en la noche de este lunes en cuatro localidades de las gobernaciones de Nabatiye y Bint Jbeil, en el sur de Líbano, según ha informado el Ministerio de Sanidad libanés.

Dos operaciones del Ejército de Israel en la gobernación de Nabatiye han ocasionado siete muertes en la localidad de Numairiya y una en Shokin, a las que ha sumado dos y ocho personas heridas, respectivamente, según ha informado el centro de operaciones de emergencias del Ministerio de Salud libanés en comunicados recogidos por la agencia oficial libanesa NNA.

Por otro lado, los ataques de las fuerzas israelíes en las localidades de Tebnín y Beit Lif, en la gobernación de Bint Jbeil --situada al norte de Nabatiye--, han dejado cuatro víctimas mortales, dos en cada población, así como cuatro heridos en la primera y ocho en la segunda, según el mismo organismo sanitario.

Estos ataques han tenido lugar en una jornada en la que Naciones Unidas ha alertado de que la situación humanitaria en Líbano está "empeorando rápidamente", en palabras de Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, que ha denunciado que las órdenes de evacuación israelíes en el sur de Líbano y el sur de su capital, Beirut, "están obligando a la población civil a desplazarse a gran escala una vez más".

"Los servicios de salud siguen afectados, con cinco hospitales y docenas de centros de atención primaria que han cesado sus operaciones", ha subrayado en una rueda de prensa en la que ha asegurado que Naciones Unidas y sus socios están respondiendo "a pesar de los recursos limitados", pero que necesitan "apoyo internacional urgentemente para satisfacer las crecientes necesidades".

En este contexto, el portavoz de Guterres ha reclamado que "se necesita urgentemente una desescalada inmediata" y ha vuelto a instar "a todas las partes a que respeten el Derecho Internacional Humanitario, así como a que protejan a los civiles, las instalaciones sanitarias y el personal humanitario". "Asimismo, deben garantizar el acceso seguro y continuo a la asistencia humanitaria para todos aquellos que la necesiten", ha agregado.