Simeone: "No somos favoritos"

El técnico argentino subraya la dificultad del duelo frente al conjunto inglés y advierte sobre el ritmo del fútbol británico, resaltando la importancia del trabajo colectivo en una eliminatoria marcada por respeto mutuo y máxima exigencia

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, resaltó la actitud y el compromiso de Conor Gallagher, antiguo jugador de su equipo y actual integrante del Tottenham Hotspur, al describirlo como un deportista polivalente, capaz de aportar en diferentes posiciones y orientado siempre al beneficio del conjunto. A partir de esa referencia, Simeone expuso su visión sobre el exigente reto que enfrenta el Atlético en los octavos de final de la Liga de Campeones, donde se medirá contra el conjunto inglés, sin colocarse como favorito para el cruce.

De acuerdo con la información publicada por el medio, Simeone subrayó que el Tottenham terminó la fase de grupos en la cuarta posición, lo que lo lleva a rechazar la condición de favorito para su equipo, sosteniendo que esta etiqueta responde a interpretaciones externas y no a la situación real de ambos conjuntos. El técnico argentino advirtió que la Premier League representa el campeonato con el ritmo de juego más intenso del fútbol europeo, lo cual considera un elemento a tomar en cuenta a la hora de preparar esta eliminatoria.

“Lo más importante es trabajar en consecuencia de lo que viene por delante, gestionar de la mejor manera todo lo que podamos. Y, obviamente, es muy bueno que podamos estar todavía en todas las competiciones. Habla bien del trabajo colectivo de todos”, expresó Simeone, citando el momento que atraviesa el Atlético según publicó la fuente. El entrenador puso en valor la participación de su equipo en varias competiciones en paralelo y destacó el esfuerzo colectivo como clave para mantener sus opciones vivas en la temporada.

Consultado por el carácter ofensivo del Tottenham, Simeone admitió que el equipo inglés se distingue por su propuesta de ataque, aunque matizó que “uno imagina un montón de situaciones que después obviamente los futbolistas dentro del campo pueden cambiar”. Precisó que sobre el papel se pueden anticipar escenarios, pero en la práctica, el desarrollo depende de las decisiones y acciones de los jugadores durante el encuentro.

Simeone profundizó en el análisis de la mentalidad futbolística en estas instancias, señalando que una vez en el campo, los jugadores no suelen centrarse en la posición que ocupan en la tabla o en la coyuntura previa, sino en el deseo de ganar y de desempeñarse con eficacia en el partido inmediato. “El futbolista que esté pensando en un tiro libre o en una jugada, en qué lugar de la tabla está, quiere ganar el partido que tiene por delante y creo que sucede así en todos los equipos”, relató el entrenador, según consignó el medio.

Al rechazar la etiqueta de favorito, Simeone argumentó: “No sé relacionado a qué está, si está relacionado a que ellos entraron en cuartos (en fase de liga). En realidad, no somos favoritos. Si usted lo quiere relacionar al momento de ellos, es como ustedes quieran escribir o quieran llevar a la gente para los que los escuchan”, remarcando que no tiene sentido hablar de favoritismo en un cruce donde ambos equipos disponen de argumentos competitivos y recalca el “respeto absoluto” que siente por el equipo londinense.

El medio detalló que Simeone elogió abiertamente el ritmo de la Premier League en comparación con otras grandes ligas europeas. “Muchos dicen que los árbitros dejan seguir el juego, no lo paran tanto, hay mucho más ida y vuelta. Es real que hay un ritmo superior. Y se ve en la televisión, hay un ritmo superior al que jugamos nosotros, al que se juega en Italia, en Francia, en Alemania. Y no tengo duda que es el campeonato con más ritmo de juego”, apuntó Simeone, en referencia al dinamismo que imprime la liga inglesa, lo que anticipa un desafío físico importante para el Atlético.

Sobre Conor Gallagher, Simeone describió al mediocampista como “un trabajador, un futbolista que llegando de segunda línea es muy peligroso, puede jugar en distintos lugares por el trabajo colectivo que da en favor de lo que necesite el equipo”. Añadió que guarda un “muy buen recuerdo” del paso de Gallagher por el Atlético de Madrid, valorando su contribución tanto dentro como fuera del campo.

En los días previos al encuentro por los octavos de final, el entrenador argentino ha centrado su discurso en preparar a su plantel para un duelo de máxima exigencia, haciendo hincapié en la importancia del trabajo colectivo y en la necesidad de estar atentos al ritmo de juego que propondrá el Tottenham. Según reportó el medio, Simeone apuesta por la gestión adecuada del momento y por la fortaleza del grupo como herramientas principales para afrontar la eliminatoria.

Además, Simeone reiteró su opinión acerca de que las expectativas externas sobre los favoritos en este tipo de partidos no influyen en la preparación interna de su equipo. Su enfoque continúa siendo el de afrontar cada compromiso con la mayor seriedad y “respeto absoluto” por el rival, al tiempo que reconoce la capacidad ofensiva y la peligrosidad del conjunto dirigido por el Tottenham.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la visión de Simeone refleja un planteamiento realista ante el compromiso europeo, subrayando tanto las virtudes del adversario como los puntos fuertes de su propio equipo. La cita frente al Tottenham se enmarca en un contexto de exigencia máxima, en el que el ritmo y la calidad del fútbol británico, el respeto mutuo y el peso del trabajo colectivo configuran el discurso del técnico argentino antes del crucial enfrentamiento.

