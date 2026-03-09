Agencias

Paz espera que la visita de Felipe VI ayude a vincular a Bolivia con inversiones españolas

La Paz, 8 mar (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó este domingo su confianza en que la próxima visita del rey Felipe VI al país suramericano ayude a vincular a su nación con inversiones españolas que contribuyan a que la economía boliviana se mueva.

En una entrevista con el canal estatal Bolivia TV, Paz señaló que, al margen de la "amistad personal de juventud" que le une con el rey, espera mostrarle el potencial empresarial, formal e informal, que tiene Bolivia.

El gobernante boliviano mencionó que en Bolivia, ser un empresario formal "es caro" y que es necesario hacer "barata" la formalidad.

"Hay que abrir al mundo a Bolivia para que la inversión llegue, para que se mueva la economía y ser formales sea una forma barata de hacer economía", afirmó Paz.

"Entonces, vamos a vincular a España, Francia y Alemania y en eso, la visita del rey nos va a colaborar mucho con el tema español", agregó el mandatario boliviano desde Miami, donde asistió a la llamada cumbre 'Escudo de la Américas' convocada por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Rodrigo Paz nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en al menos una decena de países debido a que sus padres, la española Carmen Pereira y el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), fueron perseguidos durante los gobiernos militares.

Paz y Felipe VI coincidirán este 11 de marzo en la investidura del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, tras la cual se prevé que el monarca viaje a Bolivia.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre la agenda que tendrá el rey en Bolivia, aunque el canciller, Fernando Aramayo, señaló el viernes que "no es una visita de Estado", sino que se enmarca en su amistad con el presidente.

"Va a ser una visita entre amigos, es una visita de personas que han tenido una trayectoria universitaria que los une, es un vínculo personal, no es una visita de Estado", declaró Aramayo. EFE

