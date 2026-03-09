Agencias

Miles de iraníes salen a las calles para respaldar al nuevo líder supremo

Miles de personas han tomado este lunes las calles de las principales ciudades iraníes para expresar su apoyo al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, elegido tras la muerte de su antecesor y padre, Alí Jamenei, en el primer día de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

Los medios oficiales iraníes han mostrado imágenes de varias plazas de Teherán donde miles de personas mostraban fotografías del fallecido Alí Jamenei, de su hijo y banderas iraníes.

La ceremonia principal de jura de lealtad ha tenido lugar en la plaza Enghelab, donde se han coreado consignas a favaor del nuevo dirigente y denunciando los "crímenes" de Estados Unidos e Israel.

Los asistentes han jurado no rendirse jamás a los "enemigos", han adviertido de que éstos han cometido un error de cálculo y que serán derrotados. Asimismo han expresado su apoyo a las Fuerzas Armadas iraníes.

Las imágenes se han repetido en Gorgan, Zanyan, Varamin, Zahedán, Qazvín, Tabriz, Araki, Sirvan, Mehrán o Mashhad, según recoge la televisión pública iraní, IRIB.

