Microsoft potencia la IA agéntica en Copilot para empresas con Claude Cowork y Agent 365

El sistema “Work IQ” se incorpora desde mayo a las herramientas habituales de Microsoft 365 Copilot, lo que permite que empleados obtengan análisis y asistencia inteligentes en Word, Excel, PowerPoint y Outlook. Según informó Microsoft, esta nueva capa de inteligencia permite tanto al asistente de IA como a los agentes obtener mayor comprensión sobre el contexto y la naturaleza de las tareas y su entorno, ampliando así las capacidades de inteligencia artificial accesibles en los principales programas de oficina.

De acuerdo con lo publicado en la web oficial de la compañía, Microsoft anunció el lanzamiento de la llamada “Wave 3” de Microsoft 365 Copilot, una actualización de su ecosistema de inteligencia artificial orientada al sector empresarial. Entre las principales incorporaciones destacan Claude Cowork —tecnología desarrollada en cooperación con Anthropic— y la disponibilidad general de Agent 365 y Microsoft 365 E7 Frontier Suite a partir del 1 de mayo. La empresa ha señalado que su objetivo abarca desde la transformación de la productividad y la seguridad empresarial hasta el propósito de “democratizar la inteligencia y aportar un mayor valor a la sociedad”, más allá de la simple mejora de la eficiencia.

La evolución de Copilot significa su transición de asistente a agente plenamente integrado en la plataforma, dotado de autonomía para ejecutar tareas en nombre del usuario. Esta versión es capaz de encargarse de trabajos complejos que requieren varios pasos, simplificando procesos empresariales mediante automatización avanzada. Tal como detalló Microsoft, el nuevo Copilot utiliza la inteligencia de Claude Cowork como base para la gestión de procedimientos que antes exigían una supervisión constante humana, habilitando así la ejecución autónoma con mayor eficacia.

El medio oficial de la compañía indicó que, además del impulso de Claude Cowork, el programa Frontier extiende las capacidades del chat principal de Copilot con la integración de la última generación de modelos desarrollados por OpenAI. Esto sitúa al asistente digital de Microsoft entre los sistemas más avanzados del sector, combinando recursos de múltiples empresas referentes en inteligencia artificial. Tanto Copilot Cowork como los modelos de OpenAI están diseñados para atender demandas complejas y facilitar la colaboración dentro de los equipos de trabajo.

En cuanto a seguridad y administración, el Agent 365 pasará a estar disponible para su adopción mundial desde el 1 de mayo. Según consignó el medio de Microsoft, esta solución proporciona a los responsables de tecnología y protección corporativa un centro único donde supervisar, administrar y resguardar los agentes de IA que operan en las compañías. Agent 365 emplea la infraestructura, las aplicaciones y los sistemas de protección ya existentes en el entorno de Microsoft, por lo que la incorporación de agentes de inteligencia artificial mantiene la continuidad con los procedimientos vigentes para la gestión personal. El precio establecido es de 15 dólares por usuario, cifra equivalente a unos 12,97 euros en la cotización actual.

Asimismo, la llegada de la Microsoft 365 E7 Frontier Suite marcará la integración de tres soluciones clave: Microsoft 365 E5, Microsoft 365 Copilot y Agent 365, ahora fusionadas en una única plataforma impulsada por “Work IQ”. La suite también integra Microsoft Entra Suite y las funciones avanzadas de protección proporcionadas por Defender, Intune y Purview, con el fin de garantizar un entorno seguro tanto para empleados como para los sistemas autónomos y agentes inteligentes de la organización. El costo fijado para este paquete alcanza los 99 dólares por usuario, es decir, 85,62 euros al cambio.

Tal como reportó la web de Microsoft, la compañía sostiene que la ampliación de Copilot y la apuesta por estos nuevos servicios no solo busca fortalecer la eficiencia, sino también permitir que organizaciones consideradas pioneras accedan a innovaciones capaces de modificar sus dinámicas internas. Con esta tercera ola de actualizaciones, se pretende ampliar el acceso a las herramientas de IA no solo para quienes ocupan puestos directivos, sino también en todos los niveles de la estructura empresarial.

La iniciativa de Microsoft responde a una visión de integración de la inteligencia artificial como componente habitual en los flujos de trabajo. La introducción de Copilot Cowork y la incorporación de sistemas avanzados de interpretación contextual —como “Work IQ”— permiten que los equipos dependan menos de la intervención humana para gestionar tareas rutinarias o de alta complejidad. Esto facilita una transición hacia modelos organizativos donde la productividad y la seguridad reciben soporte de la tecnología, en línea con las prioridades planteadas por la compañía en su comunicado oficial.

Microsoft remarcó que estas novedades tecnológicas buscan situar a las empresas en un entorno donde la inteligencia artificial no solo automatiza procesos, sino que contribuye con un conocimiento mejor estructurado de las necesidades y actividades diarias de los empleados. Al expandir las funciones de Copilot y unificar plataformas bajo suites protegidas, la compañía refuerza su apuesta por la transformación digital de las organizaciones, tal como quedó reflejado en el anuncio de “Wave 3”.